ON. FERRARI (PD) * LETTERA AL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE: «CHIEDIAMO L’ESCLUSIONE DI ISRAELE DA TUTTE LE COMPETIZIONI» (PETIZIONE CHANGE ORG)»

Sospendere Israele da tutte le competizioni internazionali. Appello dei parlamentari PD perché lo sport non resti indifferente. L’onorevole trentina Sara Ferrari e’ tra i promotori dell’appello ai vertici sportivi italiani per chiedere a CIO, UEFA, FIFA, l’esclusione di Israele da tutte le competizioni internazionali. “Lo sport è uno strumento di dialogo tra i popoli, di competizione si’, ma certamente di pace” dice la deputata trentina.

“Nella storia recente sono stati esclusi dalle competizioni molte Federazioni e comitati nazionali in guerra, dal Sudafrica dell’apartheid, per ben 24 anni mentre Mandela era in prigione; alla ex Jugoslavia durante il conflitto nei Balcani; alla Russia ancora oggi e da tre anni per l’aggressione militare alla Ucraina. Perché Israele no? Di fronte ad un attacco militare che è diventato massacro e genocidio, ora che la democrazia israeliana si è trasformata in un regime sanguinario, imputato anche dalla corte internazionale di giustizia, con Netanyahu su cui pende un mandato di cattura per crimini contro l’umanità, continuare a fare finta di niente, risparmiandogli sanzioni ed esclusione anche dal contesto sportivo internazionale, significa continuare a legittimare quel potere efferato.

La stessa opposizione interna, prosegue Ferrari, resterà troppo debole se il suo avversario continuerà ad essere coperto dal silenzioso lasciapassare della comunità internazionale”. La deputata democratica, che la scorso anno è stata in delegazione a Rafah, sul confine con la striscia di Gaza, ribadisce che “lo sport è un potente strumento di pacificazione che non rimane mai neutrale di fronte agli stermini e non può più continuare a fare un’eccezione per Israele”, augurandosi che l’Italia non ospiti di conseguenza la partita con Israele prevista il 14 ottobre a Udine per le qualificazioni ai mondiali del 2026. La lettera di appello ai vertici sportivi internazionali può essere sottoscritta sul canale change org https://chng.it/WzNSSQbVzR