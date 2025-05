CCIAAT – TRENTO * ”IL DIAPASON A PALAZZO ROCCABRUNA”: «TRE APPUNTAMENTI MUSICALI CON STUDENTI E MAESTRI DELLA SCUOLA (10-17-31/5 ORE 18.00)»

12.20 - giovedì 8 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

”Il Diapason a Palazzo Roccabruna”. TRE APPUNTAMENTI MUSICALI CON GLI STUDENTI E I MAESTRI DELLA SCUOLA Il 10, 17 e 31 maggio a Palazzo Roccabruna alle ore 18.00.

Tre serate all’insegna della musica con protagonisti giovani musicisti e i loro maestri: è questo lo spirito de “Il Diapason a Palazzo Roccabruna”, il ciclo di concerti che animerà gli spazi dell’Enoteca provinciale del Trentino nei giorni 10, 17 e 31 maggio 2025, sempre alle ore 18.00, con ingresso libero e gratuito.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Palazzo Roccabruna e la scuola musicale Il Diapason, realtà accreditata nel sistema formativo provinciale e da anni impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti musicali del territorio. Un’occasione unica per ascoltare e sostenere il lavoro didattico e artistico degli studenti e dei docenti, riuniti in ensemble strumentali tematici.

Il primo concerto, in programma sabato 10 maggio, vedrà protagonisti clarinetti e sassofoni diretti dal maestro Marco Milelli accompagnati dalla batteria del maestro Enrico Desilvestro. Seguirà, il 17 maggio, l’ensemble di chitarre guidato da Fabrizia Dalpiaz. Gran finale il 31 maggio con una doppia esibizione: sul palco si alterneranno l’ensemble di fisarmoniche diretto da Roberto Caberlotto e quello di violoncelli diretto da Dario Silveri.

Palazzo Roccabruna si propone così non solo come luogo di promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche come palcoscenico ideale per esperienze artistiche di qualità e di rilevante valore educativo.