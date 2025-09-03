MPS * BANCA MONTE PASCHI SIENA * «SUPERATA LA SOGLIA DEL 35% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA»

23.21 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siena, 3 settembre 2025

Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “TUF”) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (“Mediobanca”), ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da Mediobanca, come modificata in data 2 settembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del Regolamento Emittenti, il cui Periodo di Adesione è iniziato in data 14 luglio 2025, l’Offerente comunica, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti, quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera 23623 del 2 luglio 2025 e pubblicato in data 3 luglio 2025 (il “Documento di Offerta”), nonché nel comunicato ex artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato 2 Settembre 2025”), disponibili, inter alia, sul sito internet di BMPS (https://www.gruppomps.it/).

L’Offerente comunica che, sulla base delle n. 313.252.717 azioni di Mediobanca (pari a circa il 38,5% del capitale sociale di Mediobanca e al 37,8% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, i.e., n. 829.458.551) dall’Offerente, come comunicato in data 20 giugno 2025 (pari a circa il 0,004% del capitale sociale di Mediobanca), ad esito dell’Offerta verrà a detenere almeno n. 313.284.713 azioni di Mediobanca, ossia una partecipazione superiore alla Condizione Soglia Minima.

Si ricorda che nel Comunicato 2 Settembre 2025 l’Offerente ha reso nota la rinuncia alla Condizione Soglia e che in data odierna la Condizione Soglia Minima risulta avverata. Salvo quanto infra precisato in merito alle Condizioni di Efficacia, l’Offerente avrà l’obbligo di acquistare tutte le azioni di Mediobanca portate in adesione all’Offerta e di procedere alla Riapertura dei Termini (per le sedute dei giorni 16, 17, 18, 19 e 22 settembre 2025, con relativo pagamento il giorno 29 settembre 2025).

In particolare, con riferimento alle Condizioni di Efficacia dell’Offerta diverse dalla Condizione Soglia Minima (già avverata), che restano impregiudicate, l’Offerente – come indicato nel Documento di Offerta – renderà noto l’avveramento/mancato avveramento, ovvero l’eventuale rinuncia alle stesse nella comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà resa pubblicata entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (cfr. Sezione A, Paragrafo A.1.4. e A.17 del Documento di Offerta).

Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 di lunedì 8 settembre 2025, con relativo pagamento il giorno 15 settembre 2025. Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Documento di Esenzione e al Comunicato ex art. 43 RE, a disposizione del pubblico per la consultazione presso: – la sede legale dell’Offerente, in Piazza Salimbeni, 3, Siena; – le sedi legali degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Viale Eginardo, 29, e in Siena, Piazza Salimbeni, 3; – la sede legale degli intermediari incaricati; – il sito internet dell’Offerente, https://www.gruppomps.it/ ove è consultabile anche l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli aderenti all’Offerta, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) https://gruppomps.it/static/upload/inf/informativaprivacy-per-aderenti-ops.pdf; – il sito internet del global information agent, Georgeson S.r.l.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alla Offerta, i titolari di Azioni Mediobanca possono utilizzare l’account di posta elettronica dedicato (opsmediobanca@georgeson.com) ovvero rivolgersi al numero verde dall’Italia 800 189 911, o in alternativa dall’estero +39 06 45212909.

Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.