MOVIMENTO CONSUMATORI * PENALI VESSATORIE: « AUTONOLEGGIO AUTOVIA, IL TRIBUNALE DI TRENTO ACCOGLIE AZIONE RAPPRESENTATIVA PROVVISORIA »

10.57 - mercoledì 8 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Penali vessatorie nei contratti di autonoleggio: il tribunale di Trento accoglie azione rappresentativa provvisoria di Movimento Consumatori contro Autovia e condanna la società a informare i clienti del diritto al rimborso. L’associazione avvierà una class action se Autovia non provvederà ai rimborsi

Il tribunale di Trento, con l’ordinanza cautelare e provvisoria del 3 maggio 2024, ha accolto le domande formulate da Movimento Consumatori, accertando la vessatorietà di diverse clausole nei contratti della società di autonoleggio Autovia e, in particolare, delle penali imposte al consumatore in caso di sanzioni notificate alla società per l’infrazione del codice della strada per il mancato pagamento di pedaggi e, in caso di sinistri, per danni o per furto.

Il tribunale ha dichiarato la vessatorietà delle penali perché di importo eccessivo (€ 60 per le sanzioni amministrative, € 30 per il mancato pagamento dei pedaggi, applicate fino a marzo 2024; in caso di sinistri per danni o furto le penali applicate ammontavano ad un massimo di € 427,00 fino a marzo 2024, poi successivamente ridotte, secondo il tribunale in misura insufficiente).

Il tribunale ha anche condannato Autovia a informare i consumatori della illegittimità delle clausole e del diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. La società dovrà dare avviso dell’ordinanza sui principali quotidiani, sul proprio sito internet e con comunicazione individuale a ciascun consumatore che abbia subito l’applicazione delle penali a partire dal 2014. Si tratta di importi particolarmente significativi, considerato che dai bilanci della società per gli anni 2017-2020 risultano ricavi, per le sole penalità per le multe, compresi tra € 626.000 e € 911.800 all’anno. Il tribunale ha inoltre inibito l’attuale procedura di prenotazione online della società e ne ha ordinato l’immediata correzione e integrazione in quanto ora in maniera ingannevole è omessa ogni informazione sulle penali dovute dal consumatore e sulle limitazioni delle franchigie.

“Si tratta – dichiara Paolo Fiorio, coordinatore del Servizio Legale MC – di un provvedimento di straordinaria importanza per un reale cambiamento dei contratti del settore dell’autonoleggio, purtroppo contraddistinto da una diffusa tendenza all’applicazione di penali vessatorie che incidono sui costi accessori che il consumatore spesso non considera con attenzione al momento della scelta dell’operatore. Auspichiamo che Autovia provveda spontaneamente alla restituzione delle penali indebitamente incassate dal 2014 ad oggi. In caso contrario, MC avvierà un’azione di classe per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto dai consumatori”.

L’associazione offre informazioni e assistenza. Per aderire all’azione di classe si può contattare il numero unico nazionale 06 948 070 41 o compilando il modulo di contatto dello sportello online.