MEF * SACE: «NOMINATO IL NUOVO CDA, PICCHI PRESIDENTE E PIGNOTTI A.D.»

16.41 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sace: Mef, nominato nuovo Cda. Picchi presidente, Pignotti A.d.

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che si è riunita oggi l’assemblea della società Sace per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel nuovo Cda sono stati nominati nella carica di presidente Guglielmo Picchi e in quella di amministratore delegato Michele Pignotti. Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin nominati consiglieri di amministrazione.

Il Mef augura buon lavoro ai nuovi componenti e ringrazia gli uscenti per quello svolto, il presidente Filippo Giansante e l’ad Alessandra Ricci.