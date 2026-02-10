FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIORNO DEL RICORDO, MAERNA (FDI): MEMORIA CONDIVISA E VERITA’ STORICA, UNICO ANTIDOTO AL SILENZIO. L’ITALIA NON PERMETTERÀ MAI PIÙ CHE LE FOIBE SIANO NEGATE O CANCELLATE»

13.15 - martedì 10 febbraio 2026

“L’assordante silenzio e il muro eretto per nascondere la verità sulle vittime delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata sono tra le pagine più dolorose della storia nazionale, per troppo tempo avvolta dal silenzio e dall’indifferenza. Ricordare – dichiara l’onorevole Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia– significa guardare in faccia la verità, senza paura e senza ambiguità. La memoria delle foibe non appartiene a una parte politica o a una porzione di confine, ma all’Italia intera. È un dovere morale e civile verso le vittime, le loro famiglie e le future generazioni».

L’esponente di Fratelli d’Italia richiama le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito come “il ricordo non sia rancore, ma giustizia” e come la Nazione non debba mai più permettere che questa tragedia venga piegata, ridotta o negata.

«Ogni tentativo negazionista o riduzionista – prosegue Maerna – va respinto con fermezza. La memoria non divide: unisce e rafforza la comunità nazionale. È il fondamento di una storia condivisa che rende l’Italia più consapevole e più forte».

“Considero di alto il valore anche le riflessioni emerse dall’intervista del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha ricordato come per decenni il dramma delle foibe sia stato un tabù e come sia stato necessario un lungo impegno politico e culturale per restituire verità e dignità a quella memoria. Abbiamo ricevuto un testimone ed ora abbiamo il dovere di non farlo cadere. Onorare il Giorno del Ricordo significa difendere la verità storica e rendere giustizia a chi ha pagato con la vita o con l’esilio la scelta di rimanere italiano. La Nazione non permetterà mai più che questa storia venga dimenticata», conclude Maerna.