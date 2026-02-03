LEGA * SICUREZZA: «NECESSARIA ANCHE LA NORMA “CHI SBAGLIA PAGA” PER CHI ORGANIZZA MANIFESTAZIONI»

11.14 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

SICUREZZA, LA LEGA: NECESSARIA ANCHE LA NORMA “CHI SBAGLIA PAGA” PER CHI ORGANIZZA MANIFESTAZIONI

Per la Lega è fondamentale un pacchetto sicurezza che garantisca i cittadini perbene e le Forze dell’Ordine. Tra le misure necessarie, c’è anche quella “chi sbaglia paga”.

Chi scende in piazza dovrà pagare una cauzione, come già successo alla Lega nel 1999 quando organizzò una manifestazione a Roma.

Non possono essere tollerati altri casi-Torino.

Così una nota della Lega.

LEGA, AL FEDERALE LE PROPOSTE PER LA SICUREZZA TRA CUI LA NORMA “CHI ROMPE PAGA”

Al consiglio federale della Lega, in programma oggi alle 16, verranno definite anche le proposte per integrare il pacchetto sicurezza a partire dalla norma “chi rompe paga” che prevede una cauzione per chi desidera manifestare. L’obiettivo è evitare altri casi-Askatasuna.

La riunione sarà in presenza e in collegamento. Matteo Salvini sarà in via Bellerio a Milano. Non sono previsti punti stampa.

Lo fa sapere la Lega.