KAJA KALLAS * (X.COM) : «UN PIACERE INCONTRARE IL SEGRETARIO DEGLI USA WRIGHT, FOCUS SU PRESSIONE CONTRO LA RUSSIA E SOSTEGNO ALL’UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
È stato un piacere incontrare il Segretario degli Stati Uniti @SecretaryWright
Insieme abbiamo discusso di come esercitare maggiore pressione sulla Russia e ridurre ulteriormente le sue entrate energetiche.
Lavorando fianco a fianco, possiamo aiutare l’Ucraina a riempire i suoi depositi di gas e a proteggere la sua infrastruttura energetica dagli attacchi russi.
///
It was a pleasure meeting with US @SecretaryWright
Together, we discussed how to put more pressure on Russia and cut further its energy revenues.
By working hand in hand, we can help Ukraine refill its gas storages and protect its energy infrastructure from Russian attacks.
TWEET ORIGINALE
— Kaja Kallas