GIUNTA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * DIBATTITO AULA: KOMPATSCHER «DIFENDO IL BANDO A22, RIVENDICO GLI INVESTIMENTI PER AMBIENTE E MOBILITÀ SOSTENIBILE»

KOMPATSCHER DIFENDE IL BANDO E RIVENDICA GLI INVESTIMENTI PER L’AMBIENTE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Presidente Arno Kompatscher, durante il Consiglio regionale, ha difeso il bando per l’A22, sottolineando che rispetta le esigenze del territorio e prevede significativi investimenti in sostenibilità, ambiente e mobilità su rotaia.

“Lo Stato aveva già predisposto in passato la possibilità di una prelazione e mi auguro che rivendichi questa potestà normativa, perché esiste una legge che lo consente”.

È quanto ha dichiarato in Consiglio regionale durante il suo intervento il Presidente Arno Kompatscher.

“Il vero punto è uno: questo bando ha preso in considerazione tutte le richieste che abbiamo avanzato come territorio. La terza corsia è sempre stata una prerogativa del bando, fin dall’inizio, e non una nostra richiesta dell’ultimo minuto – ha precisato Kompatscher – inoltre, non è in contrasto con la Convenzione delle Alpi. La terza corsia non arriverà fino a Bolzano, ma verrà realizzata una corsia dinamica, da attivare in determinate condizioni di traffico, fino al casello di Bolzano”.

Il Presidente ha poi ricordato che il bando prevede significativi investimenti, molti dei quali destinati all’ambiente, al trasferimento modale su rotaia e all’intermodalità.

“Vogliamo proseguire insieme agli attuali componenti della società per incrementare il traffico su rotaia – ha spiegato Kompatscher – con i fondi derivanti dai pedaggi si potranno finanziare progetti sostenibili, come il potenziamento ferroviario e le barriere antirumore. Fino a poco tempo fa, era impensabile che una società autostradale investisse nelle ferrovie. Questo è il cuore del concetto di Green Corridor Europeo, una direzione che dobbiamo continuare a perseguire. Il nostro obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile, elettrica e a idrogeno”.

Il Presidente ha poi ricordato che nel bando sono chiaramente definiti i tempi di esecuzione, così come le proposte avanzate con scadenze dettagliate, che sono già state presentate al Consiglio regionale insieme alle specifiche esigenze del territorio.

“Una critica arriva dai concessionari, che si oppongono al bando perché tutto il ricavato sarà reinvestito nell’A22. Ma è proprio questo che dobbiamo fare: creare le condizioni migliori per gli autotrasportatori, ma soprattutto per i cittadini e i territori attraversati dall’A22 – ha puntualizzato Kompatscher – questa critica nasce dal fatto che, finora, l’unico obiettivo di questi concessionari era fare cassa e massimizzare i profitti. Ora temono che il nostro modello possa avere ripercussioni anche su di loro. Se ne sta parlando apertamente, e alcuni rappresentanti del Governo hanno suggerito di portare avanti il progetto in modo pubblico, non solo privato. Ma questi soggetti, essendo privati, non vedono di buon occhio un bando che preveda investimenti a favore della collettività”.

“Abbiamo ottenuto un risultato molto importante: questo bando contiene esattamente ciò che abbiamo sempre richiesto, indipendentemente da chi vincerà la concessione – ha concluso Kompatscher – i nostri territori sono in una posizione favorevole, perché chiunque gestirà questa autostrada dovrà intervenire a beneficio della popolazione. Chi vincerà dovrà rispettare gli impegni previsti nel bando e contribuire allo sviluppo del nostro territorio”.

INTERVISTA VIDEO KOMPATSCHER

https://www.transfernow.net/dl/1902Kompatscher

INTERVISTA AUDIO KOMPATSCHER

https://www.transfernow.net/dl/1902audioKompatscher

KOMPATSCHER VERTEIDIGT DIE AUSSCHREIBUNG UND PLÄDIERT FÜR INVESTITIONEN IN UMWELT UND NACHHALTIGE MOBILITÄT

Präsident Arno Kompatscher hat während der Sitzung des Regionalrates die Ausschreibung für die Brennerautobahn A22 verteidigt und dabei betont, dass in dieser die Erfordernisse des Gebiets berücksichtigt werden und bedeutende Investitionen in Nachhaltigkeit, Umwelt und Schienenverkehr vorgesehen sind.

Arno Kompatscher erklärte in der Sitzung des Regionalrates, der Staat habe in seinem Gesetz bereits die Möglichkeit eines Vorzugsrechts vorgesehen, und er vertraue darauf, dass der Staat sein eigenes Gesetz einhalten will.

Der springende Punkt sei: Diese Ausschreibung habe all die Forderungen berücksichtigt, die unsere Gebiete vorgetragen haben. Die dritte Fahrspur sei immer schon als Vorschrift in der Ausschreibung vorgesehen gewesen und nicht in letzter Minute gefordert worden. Sie stehe übrigens nicht im Widerspruch zur Alpenkonvention, denn sie sei ausdrücklich nicht bis nach Bozen vorgesehen, sondern es soll eine dritte dynamische Fahrspur gebaut werden, die in Verkehrssituationen, die das notwendig machen, bis Bozen verwendet werde.

Der Präsident hat dann daran erinnert, dass die Ausschreibung bedeutende nachhaltige Investitionen vorsieht, unter anderem in Verladebahnhöfe und Intermodalität.

Kompatscher erklärte, man wolle gemeinsam mit den derzeitigen Gesellschaftern weiter an der Ausweitung des Schienenverkehrs arbeiten und mit den Einnahmen aus der Maut nachhaltige Projekte wie Schienenausbau und Lärmschutzwände finanzieren. Noch vor gar nicht langer Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass eine Autobahngesellschaft in den Schienenverkehr investiert. Dies sei Teil einer Idee „Brenner Digital Green Corridor“ und es müsse in dieser Richtung weitergearbeitet werden. Ziel sei es, die nachhaltige Mobilität zu fördern, sowohl durch die Errichtung von Elektroladestationen und Wasserstofftankstellen.

Der Präsident wies dann darauf hin, dass die Ausführungszeiten und die Vorschläge mit genauem Zeitplan in der Ausschreibung festgelegt sind und dass diese bereits dem Regionalrat zusammen mit den besonderen Erfordernissen des Gebiets unterbreitet wurden.

Kompatscher erklärte weiter, eine Kritik käme von den Konzessionären, die an der Ausschreibung beanstanden, dass alle Einnahmen in die A22 reinvestiert würden. Genau dies müsse aber gemacht werden, um die idealen Voraussetzungen für die Frächter und alle Nutzer der Infrastruktur zu schaffen. Diese Kritik beruhe auf der Tatsache, dass das einzige Ziel dieser Konzessionäre bisher war, die Gewinne zu maximieren. Nun fürchten sie, das Modell könne auch auf sie Auswirkungen haben. Es werde darüber offen gesprochen und einige Regierungsvertreter haben empfohlen, das Projekt öffentlich und nicht nur privat umzusetzen. Aber da diese Gesellschafter Privatunternehmen sind, sind sie nicht glücklich mit einer Ausschreibung, die Investitionen für die Gemeinschaft vorsieht.

Abschließend sagte Kompatscher: „Diese Ausschreibung hat die Inhalte, die wir immer gefordert haben, unabhängig davon, wer gewinnt. Unsere Region, die beiden Länder Trentino und Südtirol, sind die Gewinner bei dieser Ausschreibung, denn egal wer diese Autobahn führt, der zukünftige Konzessionär wird das für die Länder und für die Menschen tun.“ Der Gewinner der Ausschreibung müsse sich an die in der Ausschreibung vorgesehenen Verpflichtungen halten und zur Entwicklung unseres Gebietes beitragen.