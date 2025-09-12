ASSESSORE PAT GEROSA RISPONDE A CONSIGLIERA DEMAGRI (CASAAUTONOMIA.EU) * SCUOLA – UTILIZZO IA: «COSTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO, PER DEFINIRE LE LINEE GUIDA ETICHE E DIDATTICHE»

09.18 - venerdì 12 settembre 2025

Oggetto: L’intelligenza artificiale nel mondo scolastico trentino

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta trasformando profondamente il modo in cui apprendiamo, insegniamo e ci relazioniamo con la conoscenza. Nel contesto scolastico, l’IA offre strumenti capaci di personalizzare l’apprendimento, accompagnare studenti e docenti nella rilevazione precoce delle difficoltà, e rendere più equo l’accesso alle competenze fondamentali. L’obiettivo non è sostituire la figura dell’insegnante, ma rafforzarla con un supporto mirato e adattivo, che può contribuire a colmare i divari formativi e contrastare la dispersione scolastica.

Secondo quanto riportato da fonti specializzate nel mondo dell’istruzione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un progetto sperimentale volto a ridurre le disuguaglianze di apprendimento tra gli studenti. L’iniziativa, che coinvolge diverse regioni italiane, prevede l’introduzione di un tutor virtuale basato sull’Intelligenza Artificiale (integrato con gli strumenti di Google Workspace).La novità di questo strumento risiede nella capacità di analizzare il percorso formativo di ciascun alunno, individuare le specifiche lacune e restituire tali informazioni sia al docente che allo studente. L’IA effettua un’analisi da esercitazioni, e sulla base delle difficoltà specifiche nelle esercitazioni, dà riscontri su quali temi o passaggi sia carente dando feedback personalizzati all’alunno ed anche al docente. Se gli insegnanti vengono opportunamente formati nell’uso dell’IA tale progetto sperimentale può consentire loro di intervenire in maniera più incisiva su ciascuno studente con strategie mirate, in risposta alle reali necessità del singolo discente e con un efficientamento di tempi.

La fase di selezione delle classi aderenti alla sperimentazione pare sia ancora in corso, e dovrebbe essere completata previo consenso dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti coinvolti, in piena osservanza delle norme sulla privacy. L’ambizione e la finalità del progetto è quella di attivare l’ascensore sociale attraverso un apprendimento più equo e inclusivo. Al termine della sperimentazione sarà l’INVALSI a valutarne l’efficacia confrontando i risultati con quelli delle classi non coinvolte.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. L’assessorato competente è a conoscenza di tale progetto sull’uso dell’IA? Qual è la sua posizione sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale in ambito scolastico?

2. Vi sono stati contatti con il Ministero dell’Istruzione in merito a questa iniziativa?

3. Quali sono i dettagli tecnici e metodologici della sperimentazione?

4. Sono previste adesioni da parte di classi e istituti scolastici trentini? In caso affermativo, quali e dove?

5. IPRASE è attualmente coinvolta in progetti analoghi sull’IA oppure intende monitorare gli esiti della sperimentazione promossa dal Ministero?

Paola Demagri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Casaautonomia.eu)

Risposta interrogazione n. 1069

Le opportunità e le sfide che l’intelligenza artificiale (IA) pone in ambito scolastico e formativo, sono oggetto di specifica attenzione all’interno delle politiche educative provinciali, come anche testimoniato dalla declinazione nei documenti programmatori provinciali.

Nella Strategia Provinciale per la XVII Legislatura è inserita l’Area strategica 6 “PER UNA SCUOLA INCLUSIVA, PROFESSIONALIZZANTE, PLURILINGUE, DI CITTADINANZA”, i cui obiettivi sono declinati nel PIAO 2025-2027, sezione 6.2 “Educazione alla cittadinanza digitale, educazione al rispetto di sé e degli altri” con l’intento di aumentare la consapevolezza degli studenti sul tema del digitale.

Inoltre, in considerazione dell’accelerazione delle notevoli innovazioni intervenute a livello globale, su impulso dell’assessorato l’art. 20 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 – 2026” ha introdotto tra gli obiettivi del piano della scuola digitale anche quello della “promozione dell’educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell’uso consapevole e responsabile delle tecnologie, del benessere digitale”.

Al fine di procedere all’aggiornamento del succitato Piano, orientandolo maggiormente allo sviluppo delle competenze digitali, all’uso consapevole e responsabile delle tecnologie, del benessere digitale e all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale a supporto del sistema educativo trentino, la Giunta provinciale ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare.

Il Gruppo, coordinato dal Sovrintendente scolastico, è stato incaricato di valutare l’impatto dell’IA sui processi di apprendimento e di elaborare le necessarie linee guida per un utilizzo sicuro, etico e didatticamente efficace delle tecnologie emergenti. Tale attività viene svolta in stretta connessione con le iniziative nazionali, anche attraverso un costante dialogo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si segnala che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una sperimentazione pilota sull’IA in 15 scuole, distribuite in quattro regioni (Lombardia, Lazio, Toscana e Calabria), con una durata prevista di due anni. Tale sperimentazione, che rappresenta un primo passo verso una possibile ridefinizione dei processi educativi, non coinvolge attualmente le scuole della Provincia autonoma di Trento.

Nel contesto provinciale, in esito ai lavori del gruppo di aggiornamento del Piano digitale, saranno attivate azioni specifiche rivolte alle scuole, che comprenderanno interventi formativi e sperimentazioni mirate. Ogni iniziativa didattica basata sull’intelligenza artificiale sarà valutata con particolare attenzione, privilegiando un approccio inclusivo e partecipato, che coinvolga non solo gli studenti ma anche il personale scolastico (docente e ATA) e le famiglie, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e responsabilità.

Le azioni previste mirano a rafforzare il ruolo degli insegnanti, promuovere il pensiero critico e favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, in coerenza con le migliori prassi europee e nazionali.

Si conferma, pertanto, l’impegno delle strutture provinciali competenti a monitorare con la massima attenzione sia l’evoluzione del quadro normativo e scientifico, sia gli esiti delle sperimentazioni in corso, anche in collaborazione con IPRASE, al fine di garantire un utilizzo qualificato e orientato alla qualità degli apprendimenti, al benessere della comunità scolastica e al bene comune dell’intera società civile trentina delle tecnologie di intelligenza artificiale nel sistema scolastico provinciale.

Francesca Gerosa

Assessore all’Istruzione, Cultura, per i giovani e per le pari opportunità