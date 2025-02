“GIOVANI E FUTURO“ * DDL POPOLARE: «RIDUZIONE IVA AL 5% PER IGIENE FEMMINILE E PRIMA INFANZIA, AL VIA LE SOTTOSCRIZIONI»

17.17 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Martedì 18 febbraio, alle ore 10:45, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione è stato depositato un disegno di legge di iniziativa popolare per il taglio dell’IVA al 5% sui prodotti per l’igiene femminile e la prima infanzia.

Il gruppo promotore è l’associazione Giovani&Futuro, realtà nata nella Provincia di Belluno due anni fa e oggi presente con soci e sezioni in quasi tutte le Regioni d’Italia.

“Abbiamo voluto passare all’azione portando avanti questa proposta di buon senso. Con questa iniziativa intendiamo sostenere concretamente le famiglie italiane, alleviando l’onere economico derivante dall’acquisto di beni essenziali, e al contempo promuovere l’equità di genere, riconoscendo il diritto alle donne a un accesso economicamente sostenibile ai prodotti fondamentali per la salute e l’igiene personale. È facile essere dalla parte dell’equità e delle famiglie a parole: servono i fatti!” esordisce il Presidente nazionale di Giovani&Futuro, Luca Frescura.

La proposta, pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 febbraio, ha un costo stimato di 180 milioni di euro e i proponenti hanno le idee chiare su dove recuperare questa somma. “Come ben ricorderemo, qualche anno fa abbiamo votato per tagliare i parlamentari: spulciando i bilanci di Camera e Senato abbiamo potuto constatare che le dotazioni ai due rami del Parlamento sono sempre le stesse: circa 943 milioni per la Camera e 505 milioni per il Senato.

Noi proponiamo di ridurre le dotazioni di Camera e Senato per finanziare questa proposta. Mi pare che non ci si faccia grossi problemi a chiedere ulteriori sacrifici a famiglie e imprese: è ora che inizi anche la politica a fare dei sacrifici” conclude il Presidente nazionale di Giovani&Futuro e primo proponente. Per incardinare il disegno di legge di iniziativa popolare alla Camera serviranno 50.000 firme di cittadini italiani e maggiorenni.

“È possibile firmare comodamente da casa attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia ‘Referendum e iniziative popolari’. Il procedimento richiede davvero pochissimo tempo. Dopo aver effettuato l’accesso al portale attraverso l’identità digitale è sufficiente selezionare il campo ‘ricerca iniziativa’ e nella voce ‘titolo’ inserire il cognome di uno solo dei primi 3 proponenti (Frescura o Menia Corbanese o Belfi).

A questo punto è sufficiente selezionare il disegno di legge e sostenere l’iniziativa. Stiamo integrando questa modalità digitale, che resterà la prevalente, con degli incontri in presenza su tutto il territorio nazionale. 50.000 firme sono tantissime e devono essere raccolte in pochissimi mesi; quindi, davvero la sottoscrizione di ognuno di noi è fondamentale per vincere questa battaglia di civiltà. Firmate e facciamo firmare parenti e amici!” il pensiero del Vicepresidente nazionale di Giovani&Futuro, Thomas Menia Corbanese.

Oltre a Frescura e Menia Corbanese gli altri proponenti sono: Sebastiano Belfi, Domenico Denis Angarano, Samuele Baldon, Serena Bonalanza, Noemi Carrer, Federica Famà, Luca Olivotto, Lorenzo Pellizzari, Eros Roncen e Simonetta Saccon. L’età media dei proponenti è di 23 anni, che qualifica il ddl taglio iva come quello presentato da alcuni fra i più giovani proponenti della storia repubblicana.