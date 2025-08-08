TASS * SEGRETARIO GENERALE ONU GUTERRES: «TEMO UN’ESCALATION, IL CONTROLLO DI GAZA DA PARTE DI ISRAELE AGGRAVA UNA SITUAZIONE GIÀ CATASTROFICA»

20.12 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è preoccupato per la decisione di Israele di assumere il controllo di Gaza, una mossa che comporta il rischio di ulteriori escalation, ha detto Stephanie Tremblay, portavoce associata del Segretario Generale, durante un briefing. Il Segretario Generale è gravemente allarmato dalla decisione del governo israeliano di “prendere il controllo della città di Gaza.” Questa decisione rappresenta un pericoloso aumento delle tensioni e rischia di aggravare le già catastrofiche conseguenze per milioni di palestinesi, potendo mettere in ulteriore pericolo le vite, inclusi gli ostaggi ancora nelle mani dei rapitori, ha aggiunto.

///

United Nations Secretary General Antonio Guterres is concerned over Israel’s decision to take control of Gaza, which is fraught with further escalation, Stephanie Tremblay, Associate Spokesperson for the Secretary-General, told a briefing. “The Secretary-General is gravely alarmed by the decision of the Israeli Government to ‘take control of Gaza City.’ This decision marks a dangerous escalation and risks deepening the already catastrophic consequences for millions of Palestinians, and could further endanger more lives, including of the remaining hostages,” she said.