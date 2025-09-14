Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

GIORGIA MELONI * TORINO – FESTA PD: «LA SOLIDARIETÀ DEL GOVERNO AL MINISTRO DELLA P.A. ZANGRILLO, PER GLI INSULTI SUBITI MENTRE PARTECIPAVA AL DIBATTITO»

20.17 - domenica 14 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Esprimo la solidarietà mia personale e del Governo al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per gli insulti subiti mentre partecipava alla Festa del Pd di Torino. Il confronto politico, anche acceso, non deve mai trasformarsi in aggressione verbale o mancanza di rispetto. Serve da parte di tutti la responsabilità di abbassare i toni e di contribuire a un dibattito pubblico civile e costruttivo.

 

