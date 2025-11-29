Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * BFMTV: «AIR FRANCE HA CANCELLATO 35 VOLI A CAUSA DI PROBLEMI CON I SUOI AEREI AIRBUS»

07.50 - sabato 29 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Air France ha cancellato 35 voli a causa di problemi con i suoi aerei Airbus. Ha riferito BFMTV, citando una dichiarazione della compagnia aerea.

Sessantacinque voli sono stati cancellati in Giappone a causa di problemi con gli aerei Airbus. Ha dichiarato All Nippon Airways.

///

Air France has canceled 35 flights due to problems with its Airbus aircraft, BFMTV reported, citing a statement from the airline.

Sixty-five flights have been cancelled in Japan due to problems with Airbus aircraft, All Nippon Airways said.

