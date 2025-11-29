QUESTURA PADOVA * BLITZ: «11 MISURE CAUTELARI E 100 AGENTI, SMANTELLATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CHE TRUFFAVA ANZIANI IN TUTTA ITALIA»

07.31 - sabato 29 novembre 2025

Vasta operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania con lo smantellamento di una associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e alle truffe in danno di anziani.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Padova, disposti dal G.I.P. del Tribunale euganeo, 11 provvedimenti cautelari eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Padova.

Il blitz e’ scattato alle ore 4 di venerdì 28 novembre con 100 poliziotti della Questura di Padova, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che nel capoluogo partenopeo e in tutta la regione Campania hanno eseguito le Misure Cautelari nei confronti di altrettanti soggetti facenti parte dell’associazione a delinquere avente come “capo promotore” un 32enne pluripregiudicato, appartenente ad un noto clan camorristico operante nel “Rione Forcella”, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti, tentato omicidio, destinatario di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere.

Due le misure di Custodia Cautelare in Carcere mentre per altri 9 sono state eseguite Misure Cautelari dell’Obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria che impediranno loro di lasciare i comuni di residenza e commettere altri reati in tutta Italia.

Quattro sono gli “organizzatori” dell’associazione a delinquere, tra loro una donna di 22 anni, pregiudicata per reati contro il patrimonio destinataria di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, oltre a due giovani di 20 anni, di origine napoletana e pregiudicati per reati contro il patrimonio, destinatari di Obbligo di Dimora nel Comune di residenza con prescrizione della permanenza notturna presso la propria abitazione.

Altri 10 componenti dell’organizzazione, tutti di origine campana e a vario titolo con precedenti per reati contro il patrimonio, sono risultati ricoprire il ruolo di “partecipanti” all’associazione: due destinatari di Obbligo di Dimora nel Comune di residenza, quattro di Obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., ed altri 4 indagati in stato di liberta’.

Per tutti, i capi di imputazione sono di associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di estorsioni e truffe con la tecnica del finto maresciallo o del finto avvocato, ai danni di persone anziane e fragili.

Nel corso dell’indagine riscontrati 15 episodi delittuosi commessi nel nord e centro Italia: due a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo ed uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena ed Ascoli Piceno.

Nel corso dell’indagine recuperata e restituita alle vittime refurtiva per oltre 400.000 euro tra denaro contante, gioielli e preziosi.

Nella provincia di Padova nel 2025 sono stati commessi complessivamente 671 reati della c.d. “truffa agli anziani”, di cui 258 nel capoluogo euganeo con un profitto illecito stimabile in circa 5 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una Conferenza stampa prevista alle ore 9.30 nella Questura di Padova e presieduta dal Procuratore della Repubblica dott. Angelantonio Racanelli e dal Questore Marco Odorisio.