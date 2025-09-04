ZELENSKY (TELEGRAM) * « COALIZIONE “DEI VOLENTEROSI” RIUNIONE DELLA COALIZIONE PER GARANTIRE SUPPORTO E SICUREZZA ALL’UCRAINA»

12.21 - giovedì 4 settembre 2025
Oggi, prima della riunione della coalizione dei volenterosi. La riunione è in corso.
Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina a lungo termine e stiamo fornendo supporto alle nostre Forze di Difesa ucraine adesso.
Grazie a tutti per la vostra attività e il vostro sostegno!
Сьогодні, перед зустріччю коаліції охочих. Зараз зустріч триває.
Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз.
Дякую всім за активність і підтримку!
