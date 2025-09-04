Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

ZELENSKY (TELEGRAM) * « COALIZIONE “DEI VOLENTEROSI” RIUNIONE DELLA COALIZIONE PER GARANTIRE SUPPORTO E SICUREZZA ALL’UCRAINA»

12.21 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi, prima della riunione della coalizione dei volenterosi. La riunione è in corso.

Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina a lungo termine e stiamo fornendo supporto alle nostre Forze di Difesa ucraine adesso.

Grazie a tutti per la vostra attività e il vostro sostegno!

///
Сьогодні, перед зустріччю коаліції охочих. Зараз зустріч триває.

Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз.

Дякую всім за активність і підтримку!

