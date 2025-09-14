GIORGIA MELONI * (X.COM) : «“EUROPA VIVA 2025“, SAREMO A MILANO PER PARLARE DI FUTURO E DI COME CAMBIARE QUESTO PAESE»

18.16 - domenica 14 settembre 2025
Cari amici di Europa Viva,
sono qui a pochi giorni dal nostro grande evento nazionale del 25 marzo.
Un appuntamento importante per rilanciare l’idea di un’Italia europea, riformista e progressista.
Un momento di rilancio politico per costruire un’alternativa seria e credibile al sovranismo e al populismo.
Saremo a Milano, in un luogo simbolico come l’Arcimboldi, per parlare di futuro, di Europa, di riforme, di come cambiare questo Paese.
Vi aspetto numerosi.
TWEET ORIGINALE
— Giorgia Meloni
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA