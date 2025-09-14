Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

GIORGIA MELONI * (X.COM) : «“EUROPA VIVA 2025“, SAREMO A MILANO PER PARLARE DI FUTURO E DI COME CAMBIARE QUESTO PAESE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.16 - domenica 14 settembre 2025

Cari amici di Europa Viva,

sono qui a pochi giorni dal nostro grande evento nazionale del 25 marzo.

Un appuntamento importante per rilanciare l’idea di un’Italia europea, riformista e progressista.

Un momento di rilancio politico per costruire un’alternativa seria e credibile al sovranismo e al populismo.

Saremo a Milano, in un luogo simbolico come l’Arcimboldi, per parlare di futuro, di Europa, di riforme, di come cambiare questo Paese.

Vi aspetto numerosi.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.