COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: SINDACO IANESELLI, « ESSENZIALE CHE IL PROGETTO PREVEDA LA STAZIONE PROVVISORIA ALL’EX FILZI »

15.49 - sabato 23 settembre 2023

Riguardo alle notizie pubblicate oggi dalla stampa su una possibile modifica del progetto della circonvallazione ferroviaria, prendiamo atto della netta smentita di Rete ferroviaria Italiana, la quale assicura che “l’opera continua secondo quanto approvato e condiviso con le autorità nel rispetto del territorio, delle comunità coinvolte e delle tempistiche progettuali”.

Per il Comune di Trento è essenziale che il progetto preveda la stazione provvisoria all’ex Filzi, premessa indispensabile al progetto integrato e all’interramento dei binari della linea storica. Inoltre riteniamo che la circonvallazione ferroviaria sia un’occasione irrinunciabile per affrontare il tema della messa in sicurezza delle aree di Trento Nord. Si tratta di un problema ambientale non solo di RFI, ma di tutto il territorio, condizionato da decenni da questa ingombrante eredità.

Franco Ianeselli

Comune di Trento