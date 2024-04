CASSA RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * ASSEMBLEA SOCI: « UTILE NETTO CONSOLIDATO A 82,2 MILIONI E 55,0 MILIONI A LIVELLO BANCA / DISTRIBUZIONE DIVIDENDO A 21 MILIONI »

19.01 - giovedì 4 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea dei Soci Sparkasse approva il bilancio. Utile netto consolidato raggiunge 82,2 milioni di euro e 55,0 milioni a livello banca.

Distribuzione di un dividendo pari a 21 milioni di euro. Nell’ambito dell’odierna Assemblea dei Soci è stato approvato dagli azionisti il bilancio per l’esercizio 2023 della Cassa di Risparmio di Bolzano. In occasione della stessa è stata deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 35,1 eurocent per azione. Inoltre, l’Assemblea ha deliberato che il singolo azionista possa scegliere il dividendo sotto forma di azioni anziché in contanti.

L’Assemblea, alla quale hanno partecipato circa 500 Soci, ha approvato il bilancio dell’ultimo esercizio, chiusosi con un utile netto di 82,2 milioni (mln) di euro a livello di Gruppo (quota di pertinenza della Capogruppo pari a 78,2 milioni di euro), e a 55,0 mln di euro a livello individuale.

In occasione dell’Assemblea è stata deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario, per l’importo complessivo pari a 21 mln di euro, pari a 35,1 centesimi di euro per azione. Inoltre, l’Assemblea ha deliberato che il singolo azionista possa scegliere se ricevere il proprio dividendo sotto forma di azioni Sparkasse anziché in contanti, come già fatto in passato. L’opzione di poter richiedere l’attribuzione del dividendo sotto forma di azioni può rappresentare un’opportunità perché non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro. Per esercitare tale opzione, è sufficiente compilare il relativo “Modulo di scelta” presso la propria filale entro la mattinata del 19 aprile 2024. L’assegnazione di azioni della Banca ossia la messa in pagamento del dividendo in contanti avverrà il giorno 26 aprile 2024.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha commentato: “L’Assemblea dei Soci e la relativa distribuzione del dividendo è un momento importante per gli azionisti, poiché rappresenta la ricompensa per il loro supporto alla società. Nel 2023 Sparkasse ha registrato, grazie ad una capace gestione aziendale, nuovamente risultati decisamente positivi sotto il profilo economico-finanziario, con un aumento sensibile degli indicatori di redditività. Pertanto, si propone di distribuire nuovamente un significativo dividendo auspicando così di soddisfare i nostri azionisti.”

Il Vice-Presidente Carlo Costa aggiunge: “Nel 2023 abbiamo realizzato un risultato più che soddisfacente e sono convinto che il dividendo rappresenti un concreto segno di ringraziamento per la fiducia che i nostri azionisti ci hanno sempre attribuito”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò conclude: “E’ importante ricordare che la soddisfazione degli azionisti dipende da diversi fattori, tra cui il livello dei dividendi, ma anche la prospettiva di crescita dell’azienda, la solidità del nostro modello di business, e della nostra strategia di investimento. Negli ultimi 6 anni abbiamo distribuito 77,4 milioni di dividendi ai quali si aggiungono i 21 milioni relativi all’utile 2023. Con l’attribuzione della possibilità di optare per l’assegnazione, in alternativa al contante, di azioni Sparkasse diamo ai nostri azionisti la possibilità, oltre al vantaggio di risparmio fiscale, di concorrere alla crescita futura di Sparkasse.”