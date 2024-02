BANDECCHI (AP) * RIFORMA: « SONO PER LA RIMOZIONE DEL LIMITE DI DUE MANDATI A GOVERNATORI E SINDACI, SI RISPETTI IL POPOLO »

10.55 - mercoledì 14 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bandecchi (AP): Sì a terzo mandato, si rispetti il popolo. “Sono assolutamente per la rimozione del limite di due mandati a governatori e sindaci e, se Giorgia Meloni ama veramente la democrazia, dovrebbe dare subito via libera a questa riforma. Chi ha paura che decidano i cittadini? Io dico che vanno premiate capacità e preparazione, per cui agli incompetenti non concederei manco pochi minuti di mandato. Ma se uno è bravo, valido e i cittadini lo eleggono, perché non può fare il sindaco o il governatore per quindici anni?”

Così Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare, intervenendo sulla riforma del terzo mandato.

“Con i tempi della burocrazia, in dieci anni un sindaco non riesce neanche a finire un’opera pubblica. Soprattutto nel caso dei sindaci, scoraggiati da stipendi bassi, pesanti responsabilità e avvisi di garanzia sempre incombenti. Fra poco, nessuno vorrà più fare il sindaco. Le persone competenti e capaci andrebbero incentivate, invece si mettono paletti e palettini per equilibrio politico, contro la volontà popolare. I cittadini vanno fatti rinnamorare della politica, per cui via subito al limite di mandati”.