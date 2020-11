DALZOCCHIO (LEGA) * EMERGENZA COVID: « IL PD E IL CONSIGLIERE TONINI VOGLIONO MOSTRARE UN VOLTO MISERICORDIOSO DEL GOVERNO, MA NEI FATTI LA REALTà è DIVERSA »

Il Partito Democratico e il Consigliere Giorgio Tonini vogliono mostrare un volto misericordioso del Governo, dimenticando i mesi in cui da Roma arrivavano molti ordini e poche – spesso nulle – chiarificazioni sulla situazione emergenziale causata dal Covid.

Si vantano di come sia merito loro se Conte si è presentato in Parlamento per spiegare – a grandi linee e senza reale confronto – le decisioni prese. Tonini dimentica di spiegare come il Governo in questi mesi abbia sempre ignorato le oltre mille proposte di buon senso avanzate dalla Lega, che probabilmente – se accolte – avrebbero donato agli italiani uno scenario ben più roseo rispetto all’attuale. Il suo partito fa parte infatti di un Governo che inizialmente ha irresponsabilmente sottovalutato l’emergenza sanitaria, deridendo i governatori della Lega che chiedevano maggiori controlli per gli arrivi dall’estero.

Tutti conoscono l’evolversi della situazione: chiusura coattiva di oltre 3 mesi, decisioni calate dall’alto a reti unificate, un’Europa riluttante nella solidarietà e nella risposta. Forse il Consigliere Tonini – ancora abituato alle stanze romane – confonde la portata dei Dpcm con quella delle ordinanze del Presidente di una Provincia Autonoma, ma va bene così. Del resto siamo arrivati al punto di affermare che il Presidente Fugatti non condivida le decisioni con i membri della minoranza quando, ad esempio, anche nella mattinata di oggi vi è stato un confronto ed un’informativa con i miei colleghi in Consiglio provinciale.

Se poi, da parte delle opposizioni, mancano soluzioni concrete, questo non è un problema nostro.

Questo aspetto pare non esser stato colto dal Consigliere Tonini, che – tra un’accusa al Presidente Fugatti e l’altra – ha lodato l’attenzione di un Premier – Giuseppe Conte – che è letteralmente ai ferri corti con le forze di maggioranza, che sa benissimo come le favole raccontate in questi mesi stiano urtando la realtà e non sa più come uscire da una situazione creata da lui stesso e dai suoi compagni di percorso. Non che poi il Partito Democratico e i suoi alleati si comportino meglio a livello locale. A Trento ad esempio il Sindaco Ianeselli ha deciso – senza alcun confronto con la Provincia Autonoma di Trento – di procedere non svolgendo il Mercatino di Natale. Una decisione presa unilateralmente, senza confronto. E scopriamo in queste ore di un appello al dialogo e al confronto. Lo poteva fare anche per il Mercatino di Natale.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.