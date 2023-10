AGCOM * SIM: « VIA LIBERA ALL’UTILIZZO DI SPID E CIE, PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE E GESTIONE »

14.56 - mercoledì 4 ottobre 2023

VIA LIBERA DI AGCOM ALL’UTILIZZO DI SPID E CIE PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE E

L’Autorità, nella riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 27 settembre 2023, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e gli utenti, ha consentito l’utilizzo del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS), di cui alla Legge 11 settembre 2020, n.120, nell’ambito delle procedure di attivazione o cambio delle SIM, inclusa la Mobile Number Portability (MNP), regolate dalla delibera n. 86/21/CIR.

Tali strumenti, infatti, garantendo la validazione di tutte le informazioni inerenti all’identificazione digitale del soggetto richiedente, si configurano come un’efficace alternativa all’acquisizione video/fotografica dei relativi documenti (carta d’identità e codice fiscale) da parte degli operatori. Gli operatori, pertanto, saranno tenuti ad aggiornare in tal senso l’Accordo quadro per l’applicazione delle norme riguardanti la MNP del 9 maggio 2022.