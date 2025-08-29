WWF TRENTINO * TUTELA AMBIENTALE: «NO ALLA CACCIA IN DEROGA AL FRINGUELLO» (PETIZIONE CHANGE.ORG)

08.35 - venerdì 29 agosto 2025

Care amiche, cari amici,

vi scriviamo oggi per un appello urgente, spinti da una decisione che non solo minaccia la fauna del nostro territorio, ma scardina ogni logica di tutela ambientale.

La Giunta provinciale del Trentino ha approvato una delibera che autorizza l’abbattimento di 13.000 fringuelli, una specie protetta da oltre 30 anni. Un gravissimo passo indietro sotto forma di un incomprensibile regalo a una parte del mondo venatorio, che mina la credibilità degli stessi cacciatori.

Questa deroga è indifendibile, non solo eticamente, ma anche scientificamente. Ecco alcuni dei motivi:

Rischio per altre specie ~ la caccia al fringuello aumenta il rischio di abbattere involontariamente altre specie protette, trasformando un atto già grave in una potenziale strage indiscriminata.

Inquinamento da piombo ~ ogni sparo disperde nell’ambiente pallini di piombo, metallo altamente tossico che avvelena suolo, acque e l’intera catena alimentare.

Controlli ~ basare il monitoraggio delle uccisioni su un’autocertificazione è una farsa che non può garantire in alcun modo il rispetto dei limiti imposti.

Questa delibera è in definitiva un test di coerenza per il mondo venatorio, che dovrebbe per primo ripudiare in massa un provvedimento simile se vuole anche solo lontanamente auspicare di potersi definire “custode e gestore della natura”.

Per questo, non ci appelliamo solo a chi è contro la caccia, ma anche a quella parte del mondo venatorio che ha ancora a cuore la propria credibilità e il futuro della fauna. Auspichiamo che non un solo cacciatore presenti domanda per questa deroga, dimostrando con i fatti di essere dalla parte della natura, e non solo del grilletto facile.

Vi invitiamo a supportare la petizione per richiedere la revoca di questo assurdo provvedimento a questo link.

Le attiviste e gli attivisti di WWF Trentino – Alto Adige