VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDIO: «UN FULMINE COLPISCE IL COLMO DEL TETTO DELL’EDIFICIO, EVACUATE 9 FAMIGLIE NELLA NOTTE» (VIDEO E FOTO)

07.20 - venerdì 29 agosto 2025

Ore 23.50 del 28 agosto 2025. Incendio struttura. Via Pola in Riva del Garda. Palazzina 4 piani più sottotetto.

Un fulmine ha colpito il colmo del tetto dell’edificio causando un incendio nel sottotetto e nel vano scale.

Subito evacuate 9 famiglie (circa 20 persone) che hanno dovuto lasciare in tutta fretta le loro abitazioni nonostante le abbondanti precipitazioni in corso.

La prima squadra è riuscita ad avere ragione delle fiamme mentre le altre squadre a supporto hanno provveduto ad intercettare una fuga di gas scaturita sempre dal fulmine che ha danneggiato le tubazioni.

Sono intervenuti 30 vigili di Riva del Garda e Arco con 3 autopompe, 1 piattaforma, autoscala e mezzi di supporto. È altresì intervenuta la Polizia Local, la Polizia di Stato e il Sindaco di Riva del Garda. Alcune famiglie si sono trasferiti altrove mentre altre hanno fatto rientro nonostante i disagi.