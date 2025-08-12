ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO PARLATO CON IL PRESIDENTE ERDOGAN, DIALOGO AMICHEVOLE SU PACE – MEDIAZIONE – COOPERAZIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ho parlato con il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Abbiamo sempre conversazioni amichevoli e sostanziose, e apprezziamo molto l’atteggiamento sincero e caloroso della Turchia e del popolo turco nei confronti del nostro popolo.
Ho ringraziato per il sostegno al sovrano e all’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché per il ruolo di mediazione della Turchia durante gli incontri con la parte russa a Istanbul.
Abbiamo discusso della situazione diplomatica attuale e delle opportunità che essa apre. Il Presidente Erdogan ha dichiarato chiaramente che qualsiasi negoziato senza l’Ucraina non porterà a una pace duratura. Comprendiamo tutti i rischi e le minacce. Una pace finta, non onesta, non durerà a lungo e spingerà la Russia a occupare ulteriormente territori.
Ho sottolineato che siamo pronti a qualsiasi formato di incontro per fermare le uccisioni e porre fine alla guerra. Il Presidente Erdogan ha confermato la disponibilità del suo paese a organizzare un vertice tra i leader di Ucraina, Stati Uniti, Russia e Turchia.
Abbiamo anche parlato delle misure di alto livello che l’Ucraina sta preparando durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Stiamo lavorando insieme per la partecipazione della Turchia. Grazie!
///
Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей.
Подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі.
Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій.
Відзначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну. Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.
Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини. Дякую!