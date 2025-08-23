VAL DI SOLE – TRENTINO * MALÉ: «SIMONE MORO, PIAZZA GREMITA PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO “GLI OTTOMILA AL CHIODO”»

14.15 - sabato 23 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Piazza di Malé si Illumina con le Avventure di Simone Moro. Una piazza letteralmente gremita di persone riunite per ascoltare le avventure di Simone Moro.

L’evento ha attirato un pubblico entusiasta, desideroso di immergersi nelle straordinarie esperienze dell’alpinista e esploratore famoso in tutto il mondo anche per le sue ascensioni invernali a 8.000 metri senza ossigeno.

A Malé ha presentato il suo nuovo libro “Gli Ottomila al chiodo”, che è stato il punto di partenza per una riflessione sull’evoluzione dell’alpinismo contemporaneo e sulla necessità di un approccio più etico e sostenibile alla montagna: “La montagna è una palestra di vita: ti insegna umiltà, pazienza, lavoro di squadra. È lì che si cresce come alpinisti, ma prima ancora come persone”, spiega Moro. Il dibattito, ricco di spunti sul futuro delle spedizioni, è stato condotto dal regista tv e giornalista Sandro De Manincor.

Riporto di seguito alcune parole di Simone: “Gli alpinisti che prima si muovevano sugli 8.000 ora sono spinti a cercare dei nuovi orizzonti e il futuro probabilmente saranno o gli 8000 ma in invernale oppure le migliaia di montagne di 6.000/7.000 ancora inviolate, che nessuno ha toccato”

“Perché vai là? Perché vai al freddo? Perché rischi? E’ un po’ l’obiettivo della nostra esistenza, ognuno di noi cerca la felicità in qualcosa, io l’ho trovata in montagna, e quando la trovi non te ne vuoi privare. La Felicità ha un prezzo, non rimane per sempre. Ogni volta che vado in Himalaya, al di là che riesca a raggiungere la vetta, torno con una storia da raccontare e torno con una nuova e rinnovata felicità.”

Autorità presti: Barbara Cunaccia (Sindaca di Malé), Carlo Daldoss (Assessore Regionale), Luciano Rizzi (Presidente APT Val di Sole), Lorenzo Cicolini (Presidente Comunità di Valle).