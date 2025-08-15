ZELENSKY (TELEGRAM) * «HO TENUTO UNA RIUNIONE CON IL GOVERNO ED IL CONSIGLIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE, PER DEFINIRE LE PRIORITÀ DIPLOMATICHE»

17.27 - venerdì 15 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ho tenuto una riunione con il team del governo, dell’Ufficio, e il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa per discutere il nostro lavoro diplomatico, concentrandoci sulle direzioni più prioritarie. In particolare, abbiamo affrontato il finanziamento delle Forze di Difesa dell’Ucraina, la verifica dell’efficacia delle coalizioni con i partner, i formati speciali, il contenuto delle nostre relazioni bilaterali nei principali ambiti globali e il lavoro a livello dell’Unione Europea. Ho incaricato di aggiornare il piano di lavoro estero fino alla fine dell’anno. Lunedì attendo la presentazione del piano aggiornato.

///

Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу. Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи.