QUESTURA BOLZANO * MERANO: «STRANIERO CREA MOLESTIE E DISTURBO AI PASSANTI, ARRESTATO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nella tarda serata di ieri, durante i servizi di controllo del territorio nel comune di Merano, una pattuglia della Polizia di Stato interveniva nei pressi della Stazione ferroviaria a seguito di una segnalazione di una persona molesta che stava infastidendo i passanti.
Subito sul posto, la Volante intercettava il cittadino molesto, e con non poca fatica i poliziotti riuscivano a farlo salire sull’autovettura di servizio, per condurlo presso il Commissariato di P.S. di Merano per la sua identificazione.
Condotto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, il cittadino di origini marocchine, richiedente protezione internazionale, scatenava tutta la sua ira, aggredendo fisicamente con calci e pugni un poliziotto, rendendo necessario l’intervento di altri colleghi per placare la sua reazione.
Messo nelle condizioni di non nuocere ulteriormente, il cittadino extracomunitario veniva dichiarato in stato di arresto per resistenza ce lesioni a pubblico ufficiale, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’agente della Polizia di Stato aggredito, riportava lesioni guaribili in quindici giorni.