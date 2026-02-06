UIL – TRENTINO * “PROFESSIONE PLURALE“: «PROGETTO PER PROMUOVERE NUOVA CULTURA DEL LAVORO, FONDATA SULLE PARI OPPORTUNITÀ»

14.43 - venerdì 6 febbraio 2026

Professione plurale: storie di lavoro controcorrente. Un progetto a Trento per raccontare il lavoro oltre gli stereotipi Febbraio – giugno 2026.

Parte Professione plurale: storie di lavoro controcorrente, un progetto promosso da UIL del Trentino insieme a Glow ETS, InCo – Interculturalità & Comunicazione APS e Alba Chiara APS, con l’obiettivo di dare spazio a esperienze professionali che rompono gli schemi tradizionali e di promuovere una nuova cultura del lavoro fondata sulle pari opportunità.

Il progetto intende raccontare e valorizzare le storie di donne e uomini che hanno scelto percorsi professionali “fuori dal coro”, sfidando gli stereotipi di genere e aprendo nuove prospettive sul significato del lavoro oggi. Professione plurale si sviluppa da febbraio a giugno 2026 attraverso un calendario articolato di eventi, laboratori, mostre e momenti di narrazione dal vivo aperti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è “Trame digitali”, in programma martedì 11 febbraio 2026, dalle 16.00 alle 19.00, presso HarpoLab (Piazza Garzetti 24, Trento). In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, Glow ETS propone tre laboratori condotti da giovani donne con background STEAM: Biologia da bere: cocktail molecolari tra chimica e stupore, Dentro la scatola nera: un viaggio hands-on nel mondo delle neuroscienze e Dal digitale al reale: entra nel mondo della stampa 3D. Un pomeriggio dedicato alla sperimentazione e alla scoperta, per mostrare come scienza e tecnologia possano essere ambiti aperti, inclusivi e accessibili.

Il progetto prosegue con “Sindacaliste di ieri e di oggi – Le donne nel movimento sindacale trentino”, una mostra fotografica e sonora curata da UIL del Trentino e realizzata dalla fotografa Elisa Vettori, che verrà inaugurata il 6 marzo 2026 presso La Bookique (Via Torre d’Augusto 29, Trento). La mostra racconta il ruolo e il contributo delle donne nella storia del sindacalismo trentino.

Il 29 aprile 2026, nell’ambito del T4Future – Trento Film Festival, è in programma il workshop “Where Are Women in the Alps?”, a cura di Alba Chiara APS con Stefania Santoni: un laboratorio-gioco dedicato alla scoperta delle figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura delle Alpi.

Professione plurale si conclude giovedì 11 giugno 2026 con l’evento “Storie di lavoro non

conformi”, ospitato nuovamente a La Bookique. L’incontro, aperto alla cittadinanza, ruota attorno alla “biblioteca vivente” Professione Plurale, a cura di InCo APS: donne e uomini che lavorano in settori poco usuali per il proprio genere si raccontano in prima persona, trasformandosi in “libri umani” per scardinare pregiudizi e dare voce a professioni fuori dagli schemi.