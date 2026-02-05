FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO, CANNIZZARO: “GRAZIE A TAJANI ITALIANI ALL’ESTERO AL FIANCO DELL’ITALIA”»

11.15 - giovedì 5 febbraio 2026

Maltempo, Cannizzaro: “Grazie a Tajani italiani all’estero al fianco dell’Italia”

“Un plauso al Governo e, in particolare, al ministro Antonio Tajani per aver messo in campo una tempestiva ed efficace azione di sostegno a favore delle imprese delle regioni duramente colpite dal maltempo. Un intervento concreto che dimostra attenzione, responsabilità e vicinanza ai territori e al tessuto produttivo locale”.

Così in una nota Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

“Grazie anche alla significativa azione diplomatica del vicepremier e ministro degli Affari Esteri, gli italiani all’estero hanno risposto con grande partecipazione e senso di appartenenza, schierandosi al fianco del nostro Paese in una importante iniziativa di solidarietà. Un segnale forte di unità nazionale che testimonia come l’Italia sappia fare squadra anche oltre i confini, per sostenere con determinazione Calabria, Sardegna e Sicilia in un momento difficile”, conclude.