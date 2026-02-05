Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO, CANNIZZARO: “GRAZIE A TAJANI ITALIANI ALL’ESTERO AL FIANCO DELL’ITALIA”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.15 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Maltempo, Cannizzaro: “Grazie a Tajani italiani all’estero al fianco dell’Italia”

“Un plauso al Governo e, in particolare, al ministro Antonio Tajani per aver messo in campo una tempestiva ed efficace azione di sostegno a favore delle imprese delle regioni duramente colpite dal maltempo. Un intervento concreto che dimostra attenzione, responsabilità e vicinanza ai territori e al tessuto produttivo locale”.
Così in una nota Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.
“Grazie anche alla significativa azione diplomatica del vicepremier e ministro degli Affari Esteri, gli italiani all’estero hanno risposto con grande partecipazione e senso di appartenenza, schierandosi al fianco del nostro Paese in una importante iniziativa di solidarietà. Un segnale forte di unità nazionale che testimonia come l’Italia sappia fare squadra anche oltre i confini, per sostenere con determinazione Calabria, Sardegna e Sicilia in un momento difficile”, conclude.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.