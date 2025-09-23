TRANSDOLOMITES * PREDAZZO – DESMONTEGADA E FESTIVAL DEL GUSTO: «TRA ENOGASTRONOMIA – ARTIGIANATO – BIODIVERSITÀ, IL 4 E 5 OTTOBRE»

18.16 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

30 anni di Desmontegada de le vache e 10 anni di Festival del Gusto: Predazzo 4 e 5 ottobre 2025. Il Comune di Predazzo, APT Val di Fiemme e Cembra, Associazione Transdolomites sono i promotori degli eventi di Predazzo del 4 e 5 ottobre.

il calendario degli eventi il 3 ottobre propone:

Al Cinema Teatro di Predazzo

Ore 21.00 Concerto Music Autunno

DE ANDRÉ E GUCCINI – GENOVA, L’EMILIA E L’AMERICA

con Ellade Bandini (batterista di Guccini e De André), Flaco Biondini (chitarrista di Guccini), Alex Kid Gariazzo (Treves Blues Band), Andrea Parodi, Michele Guaglio e Riccardo Maccabruni. Concerto a pagamento.

I contenuti delle giornate del 4 e 5 ottobre;

La filosofia della vita in montagna

Enogastronomia

Artigianato

La mostra della Desmotegada

La Biodiversità e la preservazione del patrimonio zootecnico e botanico alpino

La mobilità sostenibile

Il ferromodellismo

La memoria storica della Ferrovia della Val di Fiemme e il progetto del Museo diffuso

Mobilità pubblica per raggiungere la località degli eventi

Il viaggio con i mezzi pubblici per la conoscenza dei luoghi: il Rosengarten Bus

Il Cammino sulle orme della Ferrovia tra Lavis e Moena

Gli Hobbisti di Fassa e Fiemme

LA DESMONTEGADA, domenica 5 ottobre

Ore 11.00

LA DESMONTEGADA DE LE VACHE

Predazzo accoglie le mucche addobbate a festa per il rientro dall’alpeggio estivo. Sfilata per le vie del centro e conclusione al tendone dell’Ottagono a fianco della piscina e del minigolf.

GASTRONOMIA DELLA DESMONTEGADA STREET FOOD IN PIAZZA

Aperitivi, degustazioni, specialità gastronomiche e musica.

PRANZO DELLA DESMONTEGADA

Pranzo tipico della festa a cura del Gruppo Alpini Predazzo presso il tendone dell’Ottagono. Segue pomeriggio in allegria con la Dolomiten

Bier Band

Nella sala mostre del Municipio è esposta la mostra dedicata alla Desmontegada curata dal Gruppo Fotoamatori di Predazzo con il titolo;

La Desmontegada nella storia di Predazzo, dagli anni 50 ad oggi testimonianze e ricordi.

La mostra è visitabile dal 26/9 al 28/9 e dal 3/10 al 5/10

IL Festival del Gusto

Il festival si presenta a Predazzo per la prima volta nel 2014 prendendo spunto dal Festival Europeo del Gusto che si tenne a Grantorto (PD) l’anno precedente. Prima esperienza con la presenza di 10 stand. Nel 2025 si propone con circa 80 stand tra i quali 30 del Club degli hobbisti di Fassa e Fiemme.

Non solo evento di piazza ma come elemento di base si fonda sulla filosofia della vita di montagna, della mobilità. Come sottotitolo infatti è il festival delle ferrovie delle Dolomiti. Mix di tematiche e di impegno quello di Predazzo che piacevolmente Hans Peter Niederkofler chef stellato sudtirolese , ha citato in occasione di un congresso internazionale di Rimini di qualche anno fa definendolo ” esperienza di massima sostenibilità e di rapporto con il territorio «. Nel solco di questo spirito il Festival ha continuato la sua missione”

Ecco alcuni punti di forza del Festival

1) La biodiversità

Si presenta a Predazzo per il secondo anno Associazione Patrimont, Pro Patrimonio Alpino Rete per la conservazione del patrimonio delle montagne. Nelle zone montane con i loro paesaggi di varia natura e le loro difficili condizioni produttive, si è sviluppata una grande varietà di razze di animali da allevamento e di piante da coltivazione robuste che non richiedono particolari attenzioni. Sono interessanti soprattutto per il fatto che – al contrario delle comuni specie da allevamento – si sono adattate a territori di alta quota con intenso irraggiamento solare e brevi cicli vegetativi.

Le zone montane sono perciò da considerare anche come „centri genetici secondari“. Tra i progetti di conservazione; l’oca prealpina, suino nero, mucca «bisa» grigiolina, gallina tirolese

Per la prima volta partecipa anche Gartensorten Südtirol associazione impegnata per il patrimonio culturale dell’agricoltura rurale. I temi sono la varietà e la diversità delle specie nei frutteti, l’estrazione da seme di varietà resistenti ai semi e la loro coltivazione, nonché i vantaggi delle razze animali domestiche autoctone e le loro esigenze di allevamento, e c’è anche un vivace scambio sull’uso o il perfezionamento dei rispettivi prodotti.

L’intenzione poi di proporre post festival una serata su queste tematiche

2) IL menù dei sapori antichi

Alle ore 11.30 SHOW-COOKING con gli chef di Fiemme che prepareranno e cucineranno specialità a km 0 in piazza SS. Filippo e Giacomo, nel mezzo dell’area espositiva del Festival del Gusto (offerta base per la degustazione € 10 a persona).

Il menù 2025 affronta il tema dei sapori antichi proprio a richiamare in parte il ruolo delle cultivar antiche

La proposta

Selezione di salumi locali accompagnati dai Schuttelbrot dell’Alto Adige . IL pane verrà presentato in 9 varianti preparate da un gruppo di giovani panificatori altoatesini. Lunotti di patate e farina di pere ( Pala Birne- Pere Pala) con farcia di formaggio caprino, timo, burro tostato e semi di papavero. La Pera Pala è un albero di pere la cui conservazione resiste in Alta Val Venosta e la zona di Lajon. L’auspicio è che queste proposte stuzzichino anche altrove l’interesse a diffondere queste coltivazioni. Guanciale di manzo con riduzione di Pinot Nero della Val di Cembra , pinoli arrostiti, purea di patate e zucca, funghi trifolati.

Il Buchtel all’aroma di strudel ( la Mela Kanzi), cuore di castagne, salsa al kaki

3) La memoria ferroviaria della Val di Fiemme. Cosa trovare nelle giornate di soggiorno a Predazzo?

Chi si trova in visita a Predazzo ha modo di conoscere la storia della ferrovia della Val di Fiemme ( 1918-1963) e presso la Biblioteca «La Stazione» trova la stazione restaurata capolinea della Ora-Predazzo, ed a fianco la carrozza AB 109 restaurata dal Comune di Predazzo nel 2024 e facente parte del progetto Museo diffuso alla memoria della ferrovia della Val di Fiemme, unico del suo genere in Italia dedicato alle ferrovie scartamento 1000 mm. La AB 109 ( anno 1922) venne posizionata a Predazzo il 30 luglio . Faceva parte della flotta di carrozze della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie-Ferrovia Domodossola Locarno. Non viaggiò sulla linea della Ora-Predazzo ma storicamente ha in comune la stessa industria che costruì i treni della Ora-Predazzo, lo stesso scartamento, i colori, i rivestimenti in doghe di legno.

4) La memoria della Ora-Predazzo nel ferromodellismo.

La ferrovia vive nella passione e grande professionalità dei ferromodellisti c/o La Stazione – Destinazione Cultura di Predazzo

Mostra dedicata alla ex ferrovia Ora-Predazzo a cura dell’associazione B51 di Predazzo.

La mostra è visitabile sabato 4 ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00 e domenica 5 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

Saranno inoltre presenti nell’atrio del Municipio L’Associazione Arnaldo Pocher di Trento ed il Model Club Pergine Valsugana,

5) La scoperta del territorio viaggiando con i mezzi pubblici

Raggiungi l’evento in modo green!

A piedi o in bici per chi è più vicino o con i mezzi pubblici per chi viene da lontano è l’invito dell’organizzazione. Siamo consapevoli che chi organizza questo tipo di eventi deve essere consapevole del disagio che il traffico comporta e dunque meno automobili e maggiore utilizzo dei mezzi pubblici deve essere il metodo che deve essere adottato anche in queste circostanze.

In questo edizione si inserisce un progetto di comunicazione e mobilità pubblica unico in Italia e che tra le destinazioni in Trentino prevede Val di Fassa , Val di Fiemme in particolare Predazzo che ha nel Museo Geologico uno dei partner del progetto « Rosengarten Bus»

https://www.rosengartenbus.eu/ è il link del portale del progetto sviluppato sulla 180 che a Sèn Jan si interseca con la linea di Trentino Trasporti tra Penia-Cavalese e Trento. Si tratta del primo progetto del suo genere in Italia

Partner del progetto: MUSE, Museo Geologico di Predazzo, Istitut Cultural Majon di Fascegn, Museo delle Scienze Naturali di Bolzano, BIM Adige, APT Val di Fassa, Associazione Turistica Val d’Ega. Capofila del progetto, Transdolomites. Anche questo un modo per raggiungere Predazzo e conoscere il territorio durante il viaggio

6) Sulle orme della ferrovia: il Cammino da Lavis a Moena

L’idea è stata promossa da Transdolomites per ricordare il progetto Stern & Hafferl 1904 riguardante la tramvia Lavis-Moena giunto alla fase di progetto esecutivo,

Il Cammino propone allo stesso tempo la riflessione sul futuro ferroviario nelle valli dell’Avisio e nel frattempo il camminare diventa il modo lento di conoscere i luoghi. l’installazione delle tabelle esplicative è alla fase finale in quasi tutti i Comuni da Lavis fino a Moena ( Val di Cembra sponda destra). Il 2 e 3 ottobre una delegazione di Transdolomites in forma di saluto passerà paese per paese per una foto inaugurale con i sindaci o loro delegati.

Il 4 ottobre si svolgerà la camminata da Cavalese a Predazzo per raggiungere il Festival.

Prossimamente Transdolomites depositerà la domanda di inserire il Cammino nell’Atlante nazionale della Mobilità dolce che è stato realizzato da Alleanza Mobilità Dolce e RFI

6)Autunno in tavola

Dal 27 settembre al 5 ottobre – Rassegna enogastronomica

AUTUNNO IN TAVOLA – Dalla natura con gusto

11ª edizione della rassegna gastronomica che celebra i sapori d’autunno, i profumi del bosco e le essenze della

natura, con piatti realizzati con ingredienti a chilometro zero provenienti dalla Val di Fiemme e dal Trentino. L’iniziativa,

organizzata in occasione del Festival del Gusto di Predazzo, coinvolge i ristoranti, agriturismi e hotel del club Tradizione

e Gusto e della Strada dei formaggi delle Dolomiti, pronti ad accogliervi con menù speciali pensati per l’occasione.

Protagonista assoluto è il formaggio Gardoné del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, affiancato da ortaggi e

frutta di stagione in un perfetto connubio tra genuinità e creatività. Scopri i menu su www.visitfiemme.it

7) Gli Hobbisti di Fassa e Fiemme con la passione dei lavori artistici basati sul recupero dei materiali

8 la altre attività proposte ;

sabato 4 ottobre

Ore 9.30-14.00-16.30 TRENO DEL GUSTO lungo le

vie di Predazzo (€ 15 adulti, € 12 bambini fino ai 10 anni, su prenotazione). Punto d’incontro: Caffè Croce, in via Dellagiacoma. Novità: quest’anno sarà un viaggio attraverso la storia grazie alla visita guidata a cura di Giacomo Panozzo.

. Ore 10.30 IL PICCOLO CASARO Laboratorio per bambini (dai 4 anni) con il Caseificio Sociale Predazzo e Moena.

. Ore 15.30 PICCOLI VIAGGIATORI… A LA STAZIONE: STORIE DI MUCCHE ED ALTRI ANIMALI c/o LA STAZIONE/Destinazione Cultura (nuova biblioteca comunale)

. il selfie-point della Desmontegada dove scattare una foto in piazza a Predazzo nel punto dedicato, tagga @visitfiemme su Instagram e Facebook

e le più belle immagini verranno condivise!

Domenica 5 ottobre

Ore 10.00 e 12.00 LANALAB Laboratorio con la lana per bambini presso il Museo Geologico delle Dolomiti. € 5, su prenotazione, gratuito con

Fiemme Cembra Guest Card.

. Ore 11.00 LA DESMONTEGADA DE LE VACHE

. Dalle 12.00 GASTRONOMIA DELLA DESMONTEGADA STREET FOOD IN PIAZZA

. Ore 11.00 e 15.00 COLORIAMO CON I LEGNI, laboratorio con Silvia Canello.

A partire dai 4 anni. Su prenotazione presso lo stand in piazza.

. INOLTRE, MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI ingresso libero e gratuito

(orario: 10-13 e 16-19)

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites