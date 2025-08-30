TARTER (ONDA) * REPLICA A COPPOLA ED ATTOLINI (AVS): “COALIZIONE E COERENZA, UNA QUESTIONE DI TRASPARENZA”

21.56 - sabato 30 agosto 2025

Coalizione e coerenza: una questione di trasparenza.

Riconosciamo e rispettiamo il principio dell’autonomia di pensiero, elemento fondamentale in qualsiasi democrazia matura.

Tuttavia, sentiamo la necessità di evidenziare alcune ambiguità emerse nella sua applicazione pratica, come descritto nel comunicato stampa dalle consigliere Coppola Lucia e Attolini Renata.

Le consigliere affermano infatti che è possibile “stare in maggioranza pur mantenendo un pensiero autonomo”, avallando al contempo un programma di lista “più radicale e in parte divergente” rispetto a quello della coalizione. Questo dualismo, se non gestito con la massima trasparenza verso gli elettori, rischia di generare confusione sulla reale direzione politica dell’Amministrazione. La coerenza tra l’agire in Consiglio e il programma presentato agli elettori non è un limite alla libertà di pensiero, ma un patto di fiducia e responsabilità verso la cittadinanza.

Sul tema della funivia del Bondone, le Consigliere parlano di un “ripensamento” condizionato a un piano di valorizzazione complessivo – una posizione che, come loro stesse indicano, può divergere dalla visione della coalizione. Sorge spontanea una domanda: in sede di Giunta (l’Assessore alla transizione ecologica e digitale è Andreas Fernandez proprio di AVS…) e di maggioranza in Consiglio Comunale, quale posizione verrà portata avanti?

Quella del “ripensamento” o quella del programma di coalizione?

L’ambiguità non sta nell’avere una visione differente, che è legittima, ma nel non chiarire come intendano conciliare queste divergenze nette nell’azione di governo quotidiana. In questo contesto, astensioni o voti contrari su temi cardine potrebbero minare la stabilità necessaria per realizzare qualsiasi programma.

Condividiamo appieno l’idea che sia finita l’epoca delle divisioni fine a sé stesse e che le sfide globali richiedano unità di intenti. Proprio per questo, riteniamo che una coalizione che si definisce “inclusiva” debba basarsi su una sintesi chiara e condivisa, non sulla semplice giustapposizione di programmi divergenti.

La forza di una maggioranza non dovrebbe risiedere nell’occultare le differenze, ma nell’affrontarle con onestà intellettuale per trovare preventivamente una linea coerente. È su questa chiarezza e su queste azioni concrete che intendiamo misurare l’operato di tutti in Consiglio Comunale, per il bene della comunità.

*

Alessia Tarter

Consigliera comunale Trento – Onda