CARABINIERI – BOLZANO * ORTISEI: «TRUFFA ON-LINE DA 1.200 EURO, DENUNCIATO 40ENNE DEL TRAPANESE»

21.49 - sabato 30 agosto 2025

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ponte Gardena hanno concluso con successo un’attività d’indagine finalizzata al contrasto delle truffe online, deferendo all’Autorità Giudiziaria di Bolzano un uomo originario del trapanese in Sicilia.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un cittadino altoatesino residente a Barbiano (BZ), il quale, dopo aver risposto a un annuncio di vendita di un laptop pubblicato su un sito di e-commerce, si è visto recapitare un pacco vuoto. La vittima aveva versato la somma di 1.200 euro, ma non ha mai ricevuto l’oggetto promesso.

Grazie ad un’attenta e meticolosa attività investigativa, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire al responsabile della frode, accertando che quest’ultimo aveva pubblicato un annuncio fraudolento per poi impossessarsi indebitamente del denaro dell’acquirente.

I Carabinieri di Ponte Gardena hanno proceduto quindi al deferimento dell’indagato per il reato di truffa.

Ancora una volta, l’azione scrupolosa e tempestiva dei Carabinieri ha permesso di tutelare la cittadinanza e contrastare efficacemente le sempre più diffuse frodi telematiche.