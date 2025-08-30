ATTOLINI E COPPOLA (AVS) * TRENTO – REPLICA A ONDA E GENERAZIONE TRENTO: «SI PUÒ STARE IN MAGGIORANZA PUR MANTENENDO UN PENSIERO AUTONOMO»

14.35 - sabato 30 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi, 30 agosto molte testate locali riportano comunicati di Onda e Generazione Trento che accusano Alleanza Verdi e Sinistra di non essere allineata nelle posizioni rispetto al progetto di realizzazione del nuovo impianto funiviario tra Provincia e Comune, dove sarebbe vittima di una presunta subalternità alla maggioranza cui ha aderito.

Ma le cose non stanno così. Dentro AVS , nel confronto quotidiano, è stato deciso di prendere posizione contro l’idea di scorporare le due Valutazioni di Impatto Ambientale, motivati dal fatto che la scelta di aumentare la portata dell’impianto, di spostare l’arrivo a sud dell’abitato di Sardagna e di costruire una stazione intermedia all’ex Italcementi è strettamente connessa alla futura realizzazione dell’intero collegamento fino a Vason, compreso nel progetto complessivo. Va fatta quindi una valutazione contestuale delle due tratte.

L’interrogazione presentata in Comune dalla consigliera Attolini, in data 26 agosto, chiede al Sindaco di farsi promotore di un ruolo attivo nel processo di valutazione, sostenendo la richiesta di assoggettamento dell’intero progetto, e non solo del primo tratto, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Spiace constatare, come alcuni consiglieri non sappiano che si può stare in maggioranza pur mantenendo un pensiero autonomo, che è quello che AVS ha fatto fin dall’inizio, presentandosi agli elettori con un programma di lista che in alcuni punti presenta posizioni più radicali e in parte anche divergenti rispetto a quelle del programma di maggioranza. Un programma che afferma che si deve “Ripensare il progetto della funivia del Bondone, che non può essere realizzata senza prima definire un piano di valorizzazione complessivo della montagna, basato su una visione consapevole e condivisa con le comunità locali, comprese quelle al di fuori dei confini del Comune di Trento.

La scelta di aderire alla coalizione di centro sinistra è stata fatta nella convinzione che sia finita l’epoca delle divisioni, in un periodo di crisi globale che coinvolge aspetti ecologici, sociali ed economici, con impatti profondi sulle nostre vite e sul nostro futuro, minando la pace tra i popoli. Ne scaturisce il bisogno di coalizioni che si facciano carico di proposte inclusive che sappiano conciliare i bisogni dei singoli individui con quelli della comunità ed è proprio a livello comunale che le azioni concrete possono fare la differenza.

*

Renata Attolini, consigliera comunale di AVS

Lucia Coppola, consigliera provinciale di AVS