SEGUGIO.IT * RC AUTO: «IN TRENTINO-ALTO ADIGE PREZZO MEDIO A 374,78 EURO, AUMENTO DEL +2,9% RISPETTO AL 2024 (BOLZANO LA PROVINCIA PIÙ CARA)»

Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su livelli ancora elevati. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, il premio medio annuale ha toccato i 469,86 €, per un aumento rispetto al 2024 del +2,7%.

L’andamento nel corso del 2025 è stato discontinuo, con un aumento del premio RC Auto quasi costante da gennaio (440 € in media) a giugno (466 €) e un’accelerazione tra giugno e luglio, quando ha toccato il valore massimo di 493 €. Da agosto in poi si è registrata una lieve riduzione dei prezzi medi, con il minimo che è stato toccato nel mese di dicembre (477 €).

Nonostante la lieve riduzione dei premi RC Auto osservata negli ultimi mesi, il livello medio dei prezzi resta ancora elevato. In questo contesto, confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato può consentire ai consumatori di ottenere risparmi significativi. Secondo le stime dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, nel corso del 2025 il risparmio potenziale medio a livello nazionale si è attestato al 52,2%.

“A fronte di prezzi elevati i consumatori devono assumere un ruolo attivo – commenta Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it Broker – La diversità dei prezzi delle diverse compagnie assicurative per lo stesso cliente è spesso molto elevata, per cui è importante individuare la proposta più conveniente ed adeguata e rinegoziare con il proprio assicuratore o, in alternativa, cambiarle compagnia”.

IN TRENTINO-ALTO ADIGE PREZZO MEDIO RCA PARI A 374,78 €, AUMENTO DEL +2,9% RISPETTO AL 2024

Analizzando i dati relativi alla regione Trentino-Alto Adige, nel 2025 il premio medio RCA si è attestato sui 374,78 €, per una variazione su base annua del +2,9%, leggermente al di sopra della media italiana. Guardando ai singoli mesi, nel corso dell’anno quello dove si sono registrati i prezzi inferiori è stato gennaio (359,34 € in media), mentre settembre è stato il più caro, quando i prezzi hanno toccato una media di 396,17 €.

La fascia d’età che paga meno nella regione sono gli Over 60, con l’RCA media che nel 2025 si è attestata sui 286,13 €, anche se i consumatori appartenenti a questa fascia d’età hanno subito il rincaro maggiore, pari al +2,6% rispetto al 2024. Il premio medio è invece diminuito (-5,1%) per coloro che devono affrontare la spesa maggiore, ovvero gli Under 25, con il prezzo che nel 2025 ha toccato i 777,51 € in media. I proprietari di veicoli appartenenti a questa fascia d’età sono aumentati del +11,1%, pesando per il 7,6% del totale nella regione. Quasi un terzo (32,4% del mix) ha invece un’età compresa tra i 45 e i 59 anni nel 2025, dato stabile rispetto al 2024, mentre sono aumentati del +1,4% anno su anno gli Over 60, che rappresentano il 16,0% del totale dei proprietari di veicoli in Trentino-Alto Adige.

PREMI RCA: NEL 2025 BOLZANO LA PROVINCIA PIÙ CARA

A livello provinciale, il prezzo più alto nel 2025 per quanto riguarda l’Rc Auto in Trentino-Alto Adige si è registrato a Bolzano, dove la media si è attestata sui 383,00 €, in aumento rispetto all’anno precedente del +1,8%. Prezzi leggermente più bassi a Trento, con una media pari a 369,55 €, anche se qui il rincaro rispetto al 2024 è stato maggiore, con un+3,4%.