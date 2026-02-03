M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «GAZA, ASCARI (M5S): CRIMINE COLLETTIVO RESO POSSIBILE DA COMPLICITA’ INTERNAZIONALE»

19.40 - martedì 3 febbraio 2026

La deputata M5S Stefania Ascari, coordinatrice dell’intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele, ha dichiarato che “è un onore ospitare nuovamente qui in Parlamento una voce libera e coraggiosa come quella della dottoressa Francesca Albanese, una voce indipendente che va protetta e diffusa soprattutto da parte delle istituzioni, dato il prezzo altissimo che sta pagando in prima persona”.

Le parole sono state pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Camera dell’ultimo rapporto su Gaza della relatrice speciale dell’ONU sull’occupazione dei territori palestinesi occupati.

Ascari ha spiegato che “il suo ultimo report indaga le coperture diplomatiche, il sostegno militare, i rapporti economici ed energetici e le violazioni dei principi umanitari che definiscono il genocidio di Gaza come un crimine collettivo reso possibile dalla complicità internazionale, a partire da quella del governo italiano”.

L’evento si è svolto a Roma il 3 febbraio, confermando l’impegno dell’intergruppo parlamentare nel dare voce alle questioni relative al conflitto israelo-palestinese attraverso il contributo di esperti internazionali.