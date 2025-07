QUESTURA DI BOLZANO * «SI ACCAMPANO IN UN EDIFICIO IN VIA CASTEL FLAVON, DENUNCIATI E ALLONTANATI QUATTRO STRANIERI»

17.54 - giovedì 10 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato quattro soggetti, due cittadini pachistani e due marocchini, per invasione di terreni ed edifici.

In particolare, un equipaggio della Squadra “Volanti” della Questura di Bolzano ieri mattina procedeva di iniziativa alla perlustrazione di uno stabile abbandonato di via Castel Flavon, nel quartiere Oltrisarco, già in passato oggetto di indebite intrusioni da parte di soggetti senza fissa dimora e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da un primo esame esterno, gli agenti appuravano come fosse stata divelta la recinzione, facendo quindi ritenere che fossero tornati ad accamparsi dentro la struttura.

All’interno i poliziotti, dopo aver compiuto una ricognizione totale dell’immobile, al piano terra trovavano due cittadini pachistani, U.I. e K.S., di 25 e 23 anni, in regola con il permesso di soggiorno e al primo piano una coppia di marocchini L.Y. di 32 anni e L.A. di 27 anni, anche loro in regola con le norme sul soggiorno e con precedenti di polizia a carico.

I quattro venivano tutti allontanati dallo stabile e in seguito accompagnati in Questura dove venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni ed edifici.

