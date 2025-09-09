“I SUONI DELLE DOLOMITI“ * S. MARTINO DI CASTROZZA (TN): «LOCALITÀ PRATI COL, PAOLINI E ZILIOTTO PROTAGONISTI DI UN INCONTRO TRA PAROLE E MUSICA»

18.03 - martedì 9 settembre 2025

Oggi, martedì 9 settembre, Marco Paolini e Alberto Ziliotto hanno presentato a Località Prati Col a San Martino di Castrozza “Bandiera bianca. L’irresistibile ascesa della vocazione turistica Cristo è resort”, nell’ambito del progetto “Atlante delle Rive”, nato per il trentennale de I Suoni delle Dolomiti.

È uno spettacolo che va raccontato dalla fine quello di oggi, “Cristo resort” evocato dalle parole di Marco Paolini che si sono intrecciate sui ricami alla chitarra di Alberto Ziliotto. Ossia la chiosa dello stupore per fontane che fanno scendere acqua di continuo, viste con gli occhi di giovani del Mali, che ben sanno non sia per nulla scontato. Paolini ha salutato il numeroso e fedele pubblico dei Suoni, sotto il plumbeo cielo dei Prati Col che avrebbero offerto un magnifico spettacolo sulle Pale di San Martino, con questo monito.

Quello di non dare per scontato il patto fra uomo e natura.

Un patto fatto di rispetto, conoscenza e agricoltura intesa come cura e dedizione al suolo, alla terra. Dal taccuino di Paolini sono usciti racconti, aneddoti, storie, giocate sul filo dell’ironia con cui strappare un sorriso e rendere meno greve il tema. E non tanto dell’overturism, ma di quel patto che si è incrinato fra cura del territorio e sfruttamento dello stesso. Dai corsi d’acqua deviati ai bacini per innevamento, fino ai rifugi scambiati per resort. Al termine l’applauso del pubblico in un abbraccio pregno di condivisione con i due protagonisti.

Il prossimo appuntamento

Dal 12 al 14 settembre si terrà uno degli eventi più iconici del festival: il Trekking dei Suoni, un’esperienza esclusiva con Mario Brunello e il Quartetto Prometeo, che cammineranno insieme ai partecipanti portando la musica da camera tra i paesaggi unici delle Dolomiti di Brenta. Il trekking si concluderà il 14 settembre alle ore 12.00 con una performance al Rifugio Brentei, dove verrà eseguito il celebre “Quintetto op. 163” di Franz Schubert, capolavoro della musica da camera.

Il Trekking de I Suoni delle Dolomiti è da sempre un appuntamento speciale ed esclusivo, capace di fondere il fascino delle montagne trentine con la potenza della musica dal vivo. L’edizione 2025 del festival vedrà un incontro unico tra il Quartetto Prometeo e il violoncello di Mario Brunello, artista di fama internazionale, che da anni esplora il legame tra la musica e il mondo nelle sue molteplici espressioni.

Con il suo violoncello del ’600, Brunello ha fatto dell’incontro tra musica, natura e culture diverse una delle cifre distintive del suo linguaggio artistico. Durante gli ormai iconici trekking de I Suoni delle Dolomiti, la sua musica si intreccia con il paesaggio, trasformando le montagne in un immenso teatro naturale. A condividere questo straordinario cammino sarà il Quartetto Prometeo, eccellenza della musica da camera italiana, noto per la capacità di modellare il suono con raffinatezza, precisione e intensità espressiva.

Lungo i sentieri del Brenta e attraverso le suggestive conche del Rifugio Tuckett e del Rifugio Alimonta, pubblico e musicisti si avvicineranno a uno dei capolavori assoluti della musica da camera: il Quintetto per archi in do maggiore op. 163 di Franz Schubert.

Questo viaggio musicale e paesaggistico culminerà il 14 settembre con una straordinaria esecuzione al Rifugio Brentei, sul versante occidentale che guarda Madonna di Campiglio ed il Gruppo dell’Adamello-Presanella, dove le note di Schubert si fonderanno con il respiro delle montagne, regalando un’esperienza indimenticabile.

Iniziativa a pagamento, i posti sono limitati (2 i posti ancora disponibili). Informazioni, iscrizioni, modalità di partecipazione e costi sul sito dell’Apt Madonna di Campiglio: www.campigliodolomiti.it

Il luogo del concerto del 14 settembre è raggiungibile da Madonna di Campiglio, con navetta a pagamento o in auto negli orari consentiti (mobilita.campigliodolomiti.it), fino a Vallesinella, da dove si prosegue a piedi lungo i sentieri nr. 317 e 318: un percorso di circa 3 ore, con 755 metri di dislivello in salita, difficoltà E, per un totale di 5-6 km.

In alternativa, si può partire da Passo Campo Carlo Magno, usufruendo della telecabina Grostè (con parcheggio a pagamento nelle vicinanze) fino al secondo tronco (Rifugio Stoppani), quindi a piedi seguendo il sentiero nr. 316 fino al Rifugio Tuckett, il sentiero nr. 328 fino alla Sella del Fridolin e infine il sentiero nr. 318 fino al Rifugio Brentei.

Per il ritorno si consiglia il percorso a Vallesinella tramite i sentieri nr. 318 e 317; da lì è possibile rientrare a Passo Campo Carlo Magno con la navetta a pagamento (mobilita.campigliodolomiti.it). Il rientro a piedi richiede circa 3 ore e mezza, con 340 metri di dislivello in salita, difficoltà E, per un totale di 8,1 km.

In caso di maltempo, il concerto si terrà alle ore 17.30 al Palazzetto dello Sport di Carisolo. I biglietti per l’accesso gratuito in sala saranno disponibili dalle ore 15.30 presso la cassa del teatro, fino a esaurimento posti.

La 30esima edizione del festival si prospetta imperdibile. Tutti i luoghi sono raggiungibili a piedi con percorsi di varia intensità e tutti i concerti sono gratuiti ad eccezione del Trekking dei Suoni.

I Suoni delle Dolomiti è l’unico storico festival sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO), che coinvolge attivamente gli spettatori nelle attività culturali, sociali e turistiche, stimolando una riflessione sul rispetto per l’ambiente e sull’importanza di un futuro sostenibile e accessibile favorendo un turismo consapevole.

Un’esperienza immersiva dove il silenzio diventa ascolto, la fatica del cammino si trasforma in condivisione e l’armonia con la natura si unisce al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità.

Tutte le informazioni sul festival, sull’accessibilità, comprese le escursioni organizzate dalle Guide Alpine, sono disponibili su: www.isuonidelledolomiti.it/

I Suoni delle Dolomiti è un progetto di comunicazione e di turismo culturale e ambientale ideato e curato da Trentino Marketing insieme con le Aziende per il Turismo della Val di Fassa, della Val di Fiemme, di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Val di Non, di Madonna di Campiglio e di Dolomiti-Paganella e con la collaborazione di SAT, Associazione Rifugi, MUSE, Guide Alpine del Trentino, Soccorso Alpino del Trentino, Croce Rossa del Trentino.