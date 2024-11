MAESTRI (PD – TRENTINO) * INTERROGAZIONE – CENTRO S. CHIARA: « COMMISSARIAMENTO O RINNOVO DEL CDA?»

Si ripropone pertanto la situazione di tempo fa, con i rischi che ciò comporta soprattutto per i livelli occupazionali, ma anche per la proposta culturale del Centro e per il rapporto con il pubblico,che peraltro ha pagato abbonamenti di varia natura, “comperando” così un pacchetto di proposte di spettacolo che oggi potrebbe venire disatteso a causa appunto dei tagli di bilancio necessari a fronteggiare l’esposizione debitoria.

Posto che non si comprende come il Centro vorrà rimborsare gli abbonati del danno causato da una eventuale sospensione degli spettacoli in cartellone. Quello che più interessa capire, in questa sede, è l’atteggiamento politico della Giunta provinciale che, indirizzandosi verso la nomina di un “commissario” per l’ente, di fatto sconfessa e boccia l’agire del C.d.A. dalla stessa nominato su base fiduciaria, ivi compresa l’ultima scelta di approvazione del piano di rientro elaborato da una direzione del Centro che non è scevra di responsabilità, quanto meno nella scelta delle proposte per il cartellone estivo della “Trentino Music Arena” dimostratesi palesemente insufficienti a coprire almeno i costi e quindi causa del dissesto finanziario dell’ente.

Come sempre siamo di fronte ad una situazione paradossale.

Da un lato la Provincia non sembra aver dialogato con i suoi rappresentanti in seno al C.d.A. del Centro “S. Chiara”, perché altrimenti avrebbe dovuto assumere ben prima alcune posizioni anche rispetto al formarsi della situazione debitoria; dall’altro il C.d.A ha proseguito imperterrito nel mandato, senza mai metterne in discussione gli obiettivi relativamente alla gestione della “Trentino Music Arena” per ritrovarsi poi con un bilancio in grave deficit. In questo reciproco silenzio, tutto finalizzato “a non disturbare il manovratore”, finiscono nel tritacarne mediatico e non solo i dipendenti, la qualità e la credibilità stessa dell’ente, esposto ai capricci della politica ed all’incompetenza dei suoi amministratori che forse avrebbero dovuto opporsi al dettato provinciale, anziché assecondarlo pedissequamente, quando si palesavano nei fatti – al punto da essere perfino stigmatizzate sulla stampa – sia la difficoltà di gestione, come le perdite di bilancio.

E adesso, di fronte all’esplodere del problema, la Giunta provinciale non sa fare altro che aggrapparsi alla nomina di un “commissario” tecnico, chiamato a ripianare i bilanci, ovviamente con l’intervento indispensabile della Provincia, anziché affrontare la situazione con l’attuale C.d.A. o nominando subito un nuovo organo di governo dell’ente. Il commissariamento è sempre e comunque una sconfitta ed una dimostrazione di incapacità degli amministratori e vagheggiarne l’ipotesi significa riconoscere implicitamente il fallimento di una gestione, sempre apparsa all’insegna dell’improvvisazione e del compiacimento del potere e dei suoi desideri.