BARONE (PRESIDENTE TN-AA “GIOVENTÙ NAZIONALE”) * GEROSA: « DOPO AVER CONQUISTATO LO SCRANNO PIÙ ALTO DI PALAZZO CHIGI È IL MOMENTO DI PIAZZA DANTE »

“La candidatura di Francesca Gerosa alla Presidenza della Provincia segna il giro di boa per la Comunità di Fratelli d’Italia: dopo aver conquistato lo scranno più alto di Palazzo Chigi, è il momento di piazza Dante.

Francesca Gerosa è una professionista seria e stimata che coniuga le sue competenze personali con una passione e una dedizione per il Trentino fuori dal comune: abbiamo fatto insieme ogni campagna elettorale dal 2018 ad oggi e posso dire che con Francesca Gerosa si aprirà una delle più belle stagioni politiche per il Trentino. L’intera comunità di Fratelli d’Italia è già in moto, dai rappresentanti istituzionali ai circoli, al movimento giovanile e universitario: non solo competenze ma militanza indefessa e presenza costante sul territorio, caratterizzata da attenzione alle istanze di tutti i trentini, dal mondo dell’imprenditoria agli ultimi della società, passando per i giovani a cui Francesca ha sempre riservato un’attenzione particolare; possiamo dire, in fondo, che tutta la sua attività politica è stata orientata proprio ai giovani, per lasciare a chi oggi si affaccia al mondo un Trentino con una marcia in più, e per questo Gioventù Nazionale Trentino – Alto Adige le è profondamente grata.

Sono certo che la candidatura di Francesca Gerosa, oltre a riempire di orgoglio e soddisfazione Fratelli d’Italia nella sua interezza, sarà un valore aggiunto nel coinvolgimento nella programmazione politica per il Trentino 2023-2028 di tutte le parti sociali, dagli imprenditori, ai lavoratori al Terzo settore e il volontariato. Insomma, questa candidatura è l’epilogo di una storia di impegno sul territorio, di militanza, di valorizzazione e difesa dell’autonomia Trentina ad ogni livello ed è l’incipit di una storia amministrativa di rilancio per la Provincia di Trento, perché se vince Francesca Gerosa vince il Trentino!”

Francesco Barone – Assemblea Nazionale FdI e Presidente Regionale Gioventù Nazionale Tn-AA