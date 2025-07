ITALIA VIVA – TRENTINO * ECONOMIA ITALIA: «PRESSIONE FISCALE E DEBITO PUBBLICO IN AUMENTO, MOBILITAZIONE NAZIONALE IL 16/7 CON IL VOLANTINO “GIORGIA, MA QUANTO CI COSTI”»

09.03 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Mentre da Roma il Governo continua a dipingere un quadro ottimistico della situazione economica, la realtà – confermata dai dati – è ben diversa: la produzione industriale in Italia continua a registrare cali preoccupanti, e cresce il disagio tra lavoratori, imprenditori e territori produttivi come il nostro. Italia Viva Trentino esprime forte preoccupazione per l’atteggiamento di negazione mostrato dall’esecutivo e invita a una presa di coscienza collettiva, soprattutto in vista della prossima legge di bilancio. “La situazione economica già critica rischia di peggiorare ulteriormente per i dazi USA che entreranno in vigore il 1° agosto e per la fine dello spettacolare PNRR, un enorme opportunità europea che questo governo sta sprecando.O si interviene seriamente sul tema fiscale – con una riduzione concreta delle tasse su chi crea lavoro – oppure il Paese rischia di avvitarsi in una crisi strutturale.

Aumentano la pressione fiscale e il debito pubblico, ma tutto questo sembra ignorato dal Governo. Forse sarà poco alla moda dirlo, ma questi numeri contano più dei sondaggi se vogliamo davvero capire in che direzione sta andando l’Italia” – afferma Italia Viva Trentino. Per questo Italia Viva ha promosso una giornata nazionale di mobilitazione per mercoledì 16 luglio, con la distribuzione capillare del volantino “Giorgia, ma quanto ci costi”. L’obiettivo è chiaro: informare i cittadini, smascherare la retorica governativa e denunciare l’impatto reale delle scelte economiche della maggioranza sulle famiglie e sulle imprese italiane. “Giovedì 17 luglio ricorreranno i mille giorni dall’insediamento del Governo Meloni.

Un traguardo che Italia Viva non intende ignorare e come dice Matteo Renzi lo ricorderemo con un volantone che racconta la verità che molti vivono ogni giorno – meno crescita, più tasse, più debito – e che il Governo continua a nascondere. Non sarà l’ideologia a far perdere consenso a Meloni, ma i fatti. E i fatti, oggi, sono evidenti. ” – conclude Italia Viva Trentino. Italia Viva Trentino invita tutti i cittadini, i militanti e chi ha a cuore il futuro economico del Paese a partecipare attivamente alla mobilitazione, condividendo i materiali disponibili anche sui social e nei territori.

