TRANSDOLOMITES * PROGETTO “ROSENGARTE BUS“: «LA CONFERENZA STAMPA A BOLZANO – MUSEO DELLE SCIENZE, IL 17/7 ORE 10.30»

07.20 - martedì 15 luglio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

È in programma la conferenza stampa di presentazione del progetto “ Rosengarten Bus” che avrà luogo al Museo delle Scienze Naturali di Bolzano, Via dei Bottai N. 1, giovedì 17 luglio 2025 ore 10,30 . Transdolomites è un’associazione no profit che dal 2006 è impegnata nella sensibilizzazione delle tematiche legate alla mobilità e turismo sostenibile, promozione e cofinanziamento di studi nell’ambito della mobilità pubblica gomma e ferro.

Per quanto riguarda il trasporto persone su ferrovia, dal 2009 si è impegnata economicamente nella promozione degli studi tecnico-economici per il progetto della nuova ferrovia Trento-Penia di Canazei al quale RFI è impegnata nello studio di fattibilità. Da anni promuove convegni alpini con Svizzera e Austria a sostegno dei progetti di collegamento transfrontalieri tra gli Stati citati verso alta Lombardia, Alto Adige, Trentino.

Il Rosengarten Bus è un progetto pilota di comunicazione probabilmente unico in Italia che viene proposto sulla linea di trasporto pubblico 180 che fa servizio tra Bolzano-Val d’Ega e va ad interagire con il servizio di mobilità pubblica in Val di Fassa, Val di Fiemme e Val di Cembra.

Progetto pilota che confidiamo possa essere esportato anche nella direzione di altre linee di mobilità pubblica in Alto Adige e Trentino.

Oltre a promuovere il messaggio della mobilità senza auto includendo in questo concetto ferrovia, Tpl su gomma, impianti a fune, punta a dare al trasporto pubblico un valore aggiunto che consiste nel trasformare il viaggio in un percorso di conoscenza dei territori attraverso i quali si viaggia.

L’idea è stata proposta da Transdolomites e nel tempo è andata costituendosi una cordata di partner che hanno collaborato a dare sostanza al progetto:

Museo delle Scienze di Bolzano

Muse di Trento e Museo geologico delle Dolomiti di Predazzo

Istitut Cultural Majon di Fascegn di Sèn Jan di Fassa

APT Val di Fassa

Val d’Ega Turismo

Patrocinio di Consorzio dei Comuni Bim Adige Trento

Consorzio Elettrico di Sèn Jan di Fassa.

Si ringrazia inoltre per la collaborazione la Fondazione Dolomiti Unesco e STA ( Strutture Trasporto Alto Adige) nonché il Servizio Trasporto Persone della Provincia Autonoma di Bolzano.

Soggetti perno del progetto il Catinaccio-Rosengarten-Ciadenac’ gruppo montuoso ai cui piedi vivono le popolazioni che costituiscono i tre gruppi linguistici della regione Trentino-Alto Adige e la linea della 180. Altro motivo che ha giustificato questa scelta è che il Rosengarten è un sito Unesco e questo progetto di mobilità dolce è una segnale di volontà di una gestione responsabile di un territorio Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites