GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * MERCATI D’OLTREOCEANO: «BOOM DELL’EXPORT ALTOATESINO NEGLI STATI UNITI, +31,2% NEL PRIMO TRIMESTRE 2025»

09.31 - venerdì 12 settembre 2025

Galateo: boom dell’export altoatesino negli Stati Uniti: +31,2% nel primo trimestre 2025. L’Alto Adige conferma la propria vocazione internazionale e registra un risultato straordinario sui mercati d’oltreoceano. Nel primo trimestre 2025, infatti, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 31,2%, pari a oltre 131 milioni di euro, consolidando il ruolo degli USA come quarto mercato di riferimento assoluto per i prodotti altoatesini, con una quota pari al 7,1% del totale export. A trainare questo risultato sono soprattutto i mezzi di trasporto, che segnano un incremento record del +76,9% (+103,5 milioni di euro), ma ottime performance si registrano anche nei settori agricoli e agroalimentari, con +16,1% per i prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+38,3 milioni di euro) e +4,4% per alimentari, bevande e tabacco (+13,1 milioni di euro).

Fuori dall’Europa, le esportazioni altoatesine crescono del 12,2% (+36,7 milioni di euro), trainate proprio dall’America (+23,9%). La spinta statunitense, favorita anche dal tentativo di molte imprese USA di anticipare l’introduzione dei nuovi dazi, dimostra la competitività delle produzioni altoatesine in un mercato dinamico e di altissimo livello.

Soddisfatto Marco Galateo, assessore allo Sviluppo economico: “Abbiamo scelto di sostenere con convinzione il mercato americano, nonostante le voci critiche di chi sembrava augurarsi un calo delle esportazioni per avvallare letture politiche che evidentemente, per ora, non trovano conferme nella realtà. L’Alto Adige si conferma ambasciatore di eccellenze: dall’agroalimentare ai mezzi di trasporto, dai settori tradizionali a quelli più innovativi, i nostri prodotti trovano negli Stati Uniti un partner strategico e in costante crescita. Questo successo è merito delle nostre imprese, vere protagoniste dell’internazionalizzazione. L’area americana, e in particolare gli Stati Uniti, si conferma come motore di crescita in una fase congiunturale complessa, caratterizzata dal rallentamento della Germania (-7,1%) e da contrazioni in Francia (-17,2%) e Paesi Bassi (-12,3%).”