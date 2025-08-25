UNCEM * RAPPORTO MONTAGNE ITALIA 2025: «+30% DI PIL (2011-2023) / 39% IL TASSO DI OCCUPAZIONE»

09.33 - lunedì 25 agosto 2025

Il Rapporto nasce nell’ambito del Progetto italiae del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e attuato dallUNCEM per descrivere come si manifesta la contemporaneità nelle montagne italiane tra criticità, opportunità e nuovo protagonismo. Le montagne italiane raccontate attraverso la illustrazione delle dinamiche socioeconomiche che le caratterizzano e le strategie territoriali che le attraversano.

Nella prima parte, mappe e dati servono a evidenziare i caratteri della montagna e la geografia delle comunità territoriali, e le loro caratterizzazioni economiche e sociali, evidenziando i processi associativi in atto. Un quadro completato dalle riflessioni argomentate e informate sul percorso fatto dalla Strategia delle Aree Interne e sulla novità dei processi in atto connessi alla Strategia delle green Community, precedute da un approfondimento sui temi dello spopolamento e del neopopolamento che molto hanno a che fare con entrambe le strategie.

All’analisi delle strategie si connette anche l’approfondimento dedicato ai temi della governance, ulteriore affondo nella tematica delle green community, per esaminare le esperienze di governance in atto, inquadrare le politiche in un approccio più ampio e sistemico (il progetto Appennino Parco d’Europa) e quello relativo alla geocomunità delle piattaforme montane italiane che guarda anche alle differenze tra le Alpi e gli Appennini per evidenziare faglie e giunture e ragionare sulla prospettiva. Completano il quadro l’illustrazione di una articolata indagine sulla opinione degli italiani riguardo la montagna. Il Rapporto è arricchito da box tematici e commenti, oltre che da tre appendici.

Materiali e riflessioni offerti alla politica, agli amministratori, ai territori impegnati a costruire futuro attraverso le Green Community e a tutti coloro che sono chiamati a decisioni importanti nell’allocazione di risorse, definizione di strumenti di governance e assetti istituzionali che riguardano il futuro della montagna e con ciò quello dell’intero Paese.

I dati italiani delle Montagne italiane:

3.417 Comuni totalmente montani

8,9 milioni di abitanti

48,8% dell’estensione del territorio nazionale

60,3 abitanti per chilometro quadrato

70 Comunità montane

438 Unioni di Comuni delle quali

293 Unioni montane di Comuni con 1.761 Comuni

200 Strategie territoriali di Green Community

per 1.503 Comuni coinvolti

116 Strategie territoriali di Aree interne

387 Comunità territoriali identificate nel Rapporto Uncem

152 Gruppi di Azione Locale

+9,1 di abitanti nelle Alpi e negli Appennini tra 2019 e 2023

19,6 di abitanti nelle Alpi tra il 2019 e il 2023

39% il tasso di occupazione nella montagna italiana

1,5% il tasso di disoccupazione femminile

9,6 imprese ogni 100 abitanti

26,5% imprese artigiane sul totale delle imprese

9% imprese di giovani

60 Associazioni fondiarie con 2.581 associati

53,5% la superficie forestale

+30% di PIL nella montagna tra 2011 e 2023

10,6 miliardi di euro il PIL totale della montagna italiana