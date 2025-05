FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / VAL DI NON: «TRATTORE SI RIBALTA NELLE CAMPAGNE DI CLES, NON SI REGISTRANO FERITI»

15.55 - giovedì 8 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Un trattore si è ribaltato questa mattina, adagiandosi su un fianco, nelle campagne in località Lo a Cles. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente ed ha visto impegnati per un paio di ore i vigili del fuoco volontari dei corpi di Cles e di Nanno. Allertati qualche minuto dopo le 10, i pompieri hanno raddrizzato il mezzo avvalendosi di verricello e paranco a fune passante.

Fortunatamente non si registrano feriti.