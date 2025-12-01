PAT * «POLDINA A 96 ANNI RAPPRESENTA LA STORIA DEL COMMERCIO, IL GRAZIE DELL’ASSESSORE FAILONI»

15.10 - lunedì 1 dicembre 2025

La Provincia autonoma di Trento ha voluto rendere omaggio a Leopoldina ‘Poldina’ Sicheri Caola, 96 anni, consegnandole una targa di riconoscimento per una vita interamente dedicata al commercio di vicinato e al servizio della comunità.

A portare il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione è stato l’assessore provinciale al commercio Roberto Failoni, che ha incontrato Poldina nel suo storico negozio “Alimentari Caola” di Pinzolo.

“Con questo riconoscimento – ha sottolineato l’assessore Failoni – valorizziamo una figura che incarna i valori del nostro commercio di montagna: lavoro, sacrificio, accoglienza e un forte legame con la comunità locale.

Le piccole attività storiche sono un patrimonio prezioso, perché tengono vivi i nostri paesi, garantiscono servizi essenziali e mantengono relazioni che rafforzano la qualità della vita dei residenti e degli ospiti”.

Per decenni, tra quelle mura, Poldina ha accolto residenti e turisti, diventando un punto di riferimento umano e professionale per l’intera comunità.

La sua attività non è soltanto un esercizio commerciale, ma un presidio sociale capace di custodire memoria, identità e relazioni del territorio trentino.

Hanno partecipato all’incontro anche il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, l’assessore comunale Cesare Cominotti e il presidente dell’APT Tullio Serafini, che hanno portato il loro saluto e il ringraziamento a nome della comunità locale.

All’incontro erano presenti anche i figli Antonio e Iole, che proseguono con impegno il percorso imprenditoriale avviato dalla famiglia Caola, ricordando insieme il marito di Poldina, Ippolito, con cui lei ha condiviso una lunga esperienza nel settore alimentare.