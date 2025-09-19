DEGASPERI (CONSIGLIO PAT-ONDA) * MART – ROVERETO (TN): «PIETRO FANELLI, È IL FILOSOFO CHE CI MERITIAMO?»

16.53 - venerdì 19 settembre 2025

Egregio Signor Claudio Soini Presidente del Consiglio provinciale Interrogazione a risposta scritta n. 1197.

Oggetto: Pietro Fanelli è il filosofo che ci meritiamo? Il Mart si inchina al modello influencer il Mart di Rovereto ha inserito nei suoi laboratori per la scuola secondaria di secondo grado “Quadri e poesie”, progetto di Pietro Fanelli.

Noto alle cronache quale naufrago (ritirato) dell’Isola dei Famosi, edizione 2024, e per la moltitudine di follower, più di qualcuno è posto la domanda circa la compatibilità tra il modello-poeta torinese e il modello-scuola sottinteso alla proposta roveretana.

Quattro incontri di due ore ciascuno, previsti per tra il 3 e il 6 febbraio 2026 presso il museo di Rovereto, per rispondere alle domande “Che relazioni intercorrono tra poesia e arte figurativa?” e “Esistono analogie tra atmosfere dipinte e stati d’animo suggeriti da versi poetici?”

Domande complicate con cui effettivamente non tutti sono in grado di cimentarsi. Lo farà il “profeta disfunzionale”, pronto a “scalare montagne stando immobile”.

Considerato che lo stesso Fanelli si era diffusamente lagnato del magro compenso percepito per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi (100 euro/giorno), onde evitare il ripetersi di analoghe lamentele.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1) il compenso previsto per l’incarico di cui alla premessa;

2) il curriculum di Pietro Fanelli, le ragioni alla base della scelta del Mart richiamata in premessa e le ricadute educative attese.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia di Trento