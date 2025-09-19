CMST – INCONTRO CON SINDACO TRENTO: «REALIZZAZIONE LOTTO 3 A, FOCUS SU CRITICITÀ AMBIENTALI E SALUTE»

16.16 - venerdì 19 settembre 2025

Ieri a Palazzo Geremia a Trento il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing.Alberto Baccega “, con i suoi rappresentanti Ezio Viglietti (portavoce), Italo Piffer, Mario Forni, Marco Moientale ed Erminio Ressegotti ha incontrato il Sindaco Franco Ianeselli e il dott. Giovanni Agostini, Dirigente servizio Gabinetto e pubbliche relazioni, per discutere alcuni temi sulla mobilità sostenibile a Trento e in Trentino.

L’incontro si è svolto in modo cordiale e sereno e ha avuto per oggetto:

– il cofinanziamento dell’iniziativa promossa dal nostro Comitato di realizzazione un cortometraggio, audiovisivi, eventi per la promozione della mobilità sostenibile a Trento e in Trentino.

– l’interlocuzione con gli assessorati competenti, per approfondire e fare delle proposte riguardanti i seguenti temi:

a) le criticità ambientali e di salute manifestatesi durante la progettazione e realizzazione del lotto 3 A e relative proposte;

b) nell’ambito del PUMS del Comune di Trento, approfondire e fare delle proposte per realizzare la metropolitana di superficie, potenziare e prolungare la linea ferroviaria Trento Malè nel centro cittadino di Trento, con l’introduzione del sistema TRAM TRENO.

Inoltre il CMST ha proposto all’amministrazione comunale l’introduzione della piattaforma digitale DECIDIM, per lo svolgimento dei processi partecipativi. Tale piattaforma è già utilizzata dai comuni di Milano, Torino e Vignola ed altri comuni italiani. In particolare il Comune di Vignola ha previsto nel proprio Statuto il Bilancio partecipativo.

Il Sindaco Franco Ianeselli ha mostrato un notevole interesse ai temi e alle proposte e intende procedere al cofinanziamento delle iniziative mediatiche sulla mobilità sostenibile, fornendo il supporto dell’amministrazione comunale.

Inoltre ha accolto la proposta di avviare una fattiva interlocuzione con l’assessore Michele Brugnara e l’assessora Giulia Casonato sugli approfondimenti necessari sull’implementazione del sistema TRAM TRENO e della piattaforma DECIDIM in merito alla partecipazione popolare.

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing.Alberto Baccega” nel ringraziare l’amministrazione comunale di Trento per la disponibilità dimostrata, intende cooperare con il Comune di Trento per realizzare gli obiettivi di ripartizione modale a favore del trasporto pubblico locale e mobilità dolce o attiva (pedonalità e ciclabilità) e mobilità alternativa (bike e car sharing, car sharing, car pooling e servizi a chiamata).

