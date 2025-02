CONSIGLIO PAT * TERZO MANDATO: «CHIESTA LA PROCEDURA D’URGENZA PER IL DDL BISESTI»

10.34 - martedì 11 febbraio 2025

Terzo mandato, chiesta la procedura d’urgenza per il ddl Bisesti Il Presidente del Consiglio in apertura di seduta ha comunicato all’Aula che è stata chiesta la procedura d’urgenza per il ddl numero 52 cioè la modifica dell’articolo 14 della legge elettorale del 2003 per introdurre il terzo mandato per il Presidente. Primo firmatario è Mirko Bisesti della Lega, ma il ddl è stato sottoscritto anche da Claudio Cia del Misto, da Luca Guglielmi della Lista Fassa, Vanessa Masè della Civica e Eleonora Angeli della Lista Fugatti.

In base al comma due dell’articolo 96 del regolamento consiliare la decisione di accettare o no la procedura d’urgenza per il disegno di legge Bisesti spetta al Consiglio dopo aver sentito un consigliere a favore e uno contrario. Da quanto ha detto il Presidente Soini in Aula la votazione si dovrebbe tenere nella seduta di giovedì.

Lucia Maestri del Pd ha chiesto ironicamente a Soini se siano in vista elezioni provinciali entro breve, solo così sarebbe giustificata l’urgenza per una legge elettorale. Ma, ha aggiunto, visto che la scadenza della legislatura è prevista, o nel 2027 come qualcuno vorrebbe, o nel 2028 non manca certo il tempo per discutere la revisione della legge elettorale.