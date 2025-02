ON. DE CORATO (FDI) * DDL SICUREZZA: «MAGGIORANZA AL LAVORO PER I CITTADINI, SINISTRA E SINDACATI IN CONTINUA OPPOSIZIONE»

19.19 - sabato 22 febbraio 2025

“I cortei odierni andati in scena in tutta Italia contro il ddl Sicurezza, sono stati vergognosi. Ma francamente non capisco quello di Milano che, ricordo, è la città più pericolosa d’Italia dove ogni giorno assistiamo a furti, rapine e ultimamente anche a frequentissime aggressioni con accoltellamenti (nel solo mese di febbraio siamo già a cinque, tutti di immigrati nordafricani). Insomma, il corteo sbagliato nella città sbagliata, quella che ha il maggiore indice di insicurezza secondo tutte le classifiche.

Il Governo Meloni, attraverso il ddl Sicurezza, già approvato alla Camera e in discussione al Senato, sta cercando di tutelare e proteggere il più possibile l’intero Paese, con un’attenzione maggiore alle Forze di Polizia, ultimamente troppo spesso attaccate e prese di mira. Mentre le forze di maggioranza, a cominciare da Fratelli d’Italia, lavorano nel solo interesse dei cittadini, la Sinistra, spesso affiancata dai sindacati amici come la Cgil, rema continuamente e persistentemente contro, sia nelle piazze che in Parlamento”. Così Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi.